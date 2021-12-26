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В Кремле назвали дату вызова Лукашенко к Путину «на ковер»

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  • 26.12.2021, 11:14
  • 11,984
В Кремле назвали дату вызова Лукашенко к Путину «на ковер»

Переговоры состоятся в Санкт-Петербурге.

Президент РФ Владимир Путин встретится с Лукашенко до конца текущего года. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает korrespondent.net.

"Запланирована встреча на 29 декабря, они встретятся и на неформальном саммите СНГ 28 декабря", - сказал представитель Кремля.

По данным издания, переговоры состоятся в Санкт-Петербурге, куда Лукашенко прибудет для участия во встрече глав государств СНГ.

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