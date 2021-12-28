Эксперт: Украина будет снижать энергетическую зависимость от Беларуси 28.12.2021, 17:39

Политические проблемы в отношениях Киева и Минска влияют на экономическое сотрудничество.

Обострение отношений между Украиной и Беларусью стало одной из важных тенденций последнего времени. Значительные ухудшения произошли в политической сфере, особенно после сделанных в Минске заявлений о фактическом признании Крыма российским.

Как это может повлиять на экономические отношения Беларуси и Украины, которая остается для нашей страны важным торговым партнером?

На этот и другие вопросы газете «Белорусы и рынок» ответила академический директор BEROC (Киев) Катерина Борнукова.

— Как политические проблемы в отношениях Украины и Беларуси влияют на экономическое сотрудничество?

— Я бы ставила вопрос несколько иначе. Экономическое сотрудничество для обеих стран настолько важно, что во многом скрепляет политические отношения. В 2020 году Киев присоединился к жесткой риторике Евросоюза в отношении Минска, но при этом не присоединился к санкциям. Более того, когда в мае 2021 года Беларусь решила ввести пошлины на украинские товары и начала намечаться небольшая торговая война, Украина не стала делать ответные шаги, и война стала затухать.

— Насколько серьезные последствия для каждой из сторон могла бы иметь такая торговая война, если бы разгорелась в полную силу?

— Украинским компаниям, несомненно, удобно оперировать на рынке Беларуси хотя бы потому, что вкусы людей понятны. Если потребительский товар нравится украинцу, он скорее всего понравится и белорусу. Но все же белорусский рынок для украинского бизнеса не очень важен: он не очень большой и далеко не самый премиальный. В прошлом году из 50 млрд долларов украинского экспорта на Беларусь приходилось лишь 1,3 млрд. А вот для нашей страны украинский импорт очень важен. Многие украинские товары, включая продукты питания, очень популярны у нас, и, если разгорится торговая война, она затруднит их доступ на рынок и, несомненно, отразится на потребителях.

Для Беларуси Украина является торговым партнером номер два: если считать по странам, она идет сразу после России. А если учитывать Евросоюз, который занимает в белорусском экспорте второе место после России, Украина находится на третьем месте. Украинский рынок выгоден и очень важен для Беларуси, особенно с точки зрения экспорта нефтепродуктов. В прошлом году на Украину приходилось порядка 45 % поставок нефтепродуктов из Беларуси.

— Куда поставляются остальные нефтепродукты?

— В основном в ЕС и Великобританию. При этом нужно понимать, что доля украинского рынка растет и что поставки туда более маржинальные, чем в другие страны, поскольку транспортное плечо меньше. К тому же из-за подорожания сырья в результате налогового маневра белорусские нефтепродукты становятся все менее привлекательными для европейских стран по цене. С учетом же санкций со стороны ЕС и Великобритании рынок Украины становится для Беларуси критически важным. Несомненно, чтобы продолжать поставки нефтепродуктов в Евросоюз, Беларусь будет искать обходные пути, но это приведет к увеличению транзакционных издержек. В этой ситуации украинский рынок, где таких издержек нет, становится еще более важным.

— Насколько белорусские нефтепродукты важны для Украины?

— В Украине сохраняется сильная зависимость от них. Доля белорусской продукции на рынке составляет порядка 45 %. Были периоды, когда на бензин белорусского производства приходилось более половины рынка.

— Какие нефтепродукты, помимо бензина, Беларусь поставляет в Украину?

— Мы занимаем примерно половину украинского рынка битума, в котором у Украины есть острая необходимость. Но если говорить о зависимости от энергоносителей, то нужно принимать во внимание еще один аспект. В энергосистеме Украины нередко случаются кризисы, что ставит ее в уязвимое положение, которым пользуется Россия. Долгое время многие энергетические проблемы Украина решала с помощью Беларуси — к примеру, еще несколько лет назад через нашу страну шел реэкспорт угля с украинских территорий, занятых Россией.

Важную роль в двусторонних отношениях играет и экспорт электроэнергии с Белорусской АЭС. Для Украины возможность ее покупать позволяет обеспечивать энергетическую безопасность, а для Беларуси возможность ее продавать — вопрос экспортного рынка. Литва и Польша отказались от белорусской электроэнергии, а Украина продолжает ее покупать, и сотрудничество с ней в этой сфере становится все более важным, особенно если учесть, что после введения в строй первого блока АЭС в Беларуси образовался избыток электроэнергии.

Говоря о взаимной зависимости экономик, необходимо еще упомянуть зависимость Украины от импорта белорусских удобрений, причем не только калийных, но и азотных. Но если учесть, что «Гродно Азот» недавно попал под европейские санкции и что на Украину приходится треть стоимостного объема белорусского экспорта азотных удобрений, зависимость Беларуси от Украины ничуть не меньше. Даже если сегодня для Беларуси украинский рынок не является критичным, он обретает новую важность с учетом санкций против «Гродно Азота».

— Значит ли это, что экономическое сотрудничество будет развиваться вне зависимости от политических противоречий между двумя странами?

— Белорусские нефтепродукты и электроэнергия нужны Украине, поэтому такой сдержанной была реакция Киева на заявления Минска с намеками на признание Крыма. Если бы это сделала любая другая страна, в отношении нее уже были бы введены торговые санкции. Но во взаимоотношениях с Минском Киев не хочет обострять эти проблемы, особенно накануне зимы.

При этом нужно понимать, что в этом году произошел важный сдвиг: Украина осознала свою зависимость от белорусских нефтепродуктов как часть своей уязвимости, хотя раньше белорусские нефтепродукты рассматривались как часть решения вопроса ухода от зависимости от России.

Украина уже приняла концепцию энергобезопасности, одной из задач которой является уход от зависимости от белорусских нефтепродуктов. Это не значит, что сокращение их поставок произойдет в ближайшие месяцы или даже в течение года, это будет происходить постепенно. Украина уже начала переговоры с польскими НПЗ, хотя раньше их цены на нефтепродукты страну не устраивали.

Белорусские нефтепродукты пока остаются более выгодными, но подходы Киева уже изменились. Как только появится возможность, Украина будет проводить диверсификацию, чтобы снизить зависимость от поставок из Беларуси.

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