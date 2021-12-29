Евродепутат Ска Келлер: Евросоюз занял сильную позицию по отношению к режиму в Беларуси 29.12.2021, 9:36

2,920

СКА КЕЛЛЕР

фото: EP

Лукашенко дали понять, что Европу нельзя шантажировать.

Поменяется ли политика Германии после того, как партия «Зеленых» вошла в правительство? Изменится ли риторика к белорусскому вопросу? Об этом сайт Charter97.org поговорил с евродепутатом от партии «Зеленые», лидером фракции «Зеленые — Европейский свободный альянс» в Европарламенте Ска Келлер.

– Евросоюз принял пятый пакет санкций против белорусского режима. Анонсирован уже и шестой пакет мер. Как вы оцениваете работу Брюсселя по белорусскому вопросу?

– Это правильно, что Евросоюз занял сильную позицию, поддержал демократическую оппозицию в Беларуси с самого начала выборов. Конечно, мы всегда можем поспорить, можно ли было сделать больше, но позиция была четкой и ясной. Сейчас очень много внимания уделяется ситуации на границе, потому что Лукашенко инструментализировал беженцев. Я считаю, что это важный вопрос, но мы не можем упускать из виду всю ситуацию в Беларуси, где оппозиция находится в тюрьмах и под репрессиями. Недавно Светлана Тихановская была в Брюсселе. Она произнесла очень сильную речь в Европейском парламенте о том, что должно оставаться в центре нашего внимания.

– В этом году была принята довольно принципиальная резолюция Европарламента по Беларуси. Появилось ли в Европе понимание того, с кем она имеет дело?

– Я не думаю, что у кого-то в Европейском cоюзе есть иллюзии, с кем мы имеем дело.

– Лукашенко – организатор гуманитарного кризиса на границах с ЕС. Видите ли вы возможность наказать его за торговлю людьми?

– Лукашенко ведет очень грязную игру, используя людей, у которых нет перспектив дома, есть все основания уехать, которые также нуждаются в международной защите. Я считаю, что использовать этих людей в такой ситуации – очень грязная игра. Определенно можно назвать это торговлей людьми.

ЕС должен найти решение, основанное на гуманитарных потребностях, но мы должны дать понять Лукашенко, что нас нельзя шантажировать. Подрыв европейской позиции недопустим. Мы не забываем ситуацию с белорусской оппозицией только потому, что он создал еще одну проблему на границе.

– Партия, которую вы представляете, вошла в правительственную коалицию в Германии. Госпожа Анналена Бербок возглавила МИД страны. Ждать ли каких-то изменений во внешней политике ФРГ? Станет ли она другой?

– Анналена Бербок очень четко заявила, что ее представление о внешней политике основано на общих ценностях прав человека и демократии. Она точно не забудет белорусскую оппозицию, особенно всех, кто находится в тюрьме. Более того, она уже послала России четкие сигналы по украинскому вопросу. Я думаю, что мы можем ожидать от нее ясной и твердой позиции и сосредоточения внимания на правах человека.

– Ваша партия уделяет большое внимание проблемам экологии и окружающей среды. Если говорить в контексте Беларуси — у нас вошла в эксплуатацию Островецкая атомная станция, которая находится в нескольких десятках километров от столицы Литвы — Вильнюса. Станция была построена с огромным количеством нарушений, реактор уже несколько раз останавливался. Есть ли у Европы механизмы, чтобы отвечать на подобные действия?

– Как вы знаете, «Зеленые» категорически против ядерной энергии, потому что она небезопасна и неэффективна. С реактором в Островце было несколько проблем. Неважно, где он находится, потому что любая проблема затронет людей, которые живут вокруг нее. Причем затрагивает не только страну, где находится реактор, но и соседние страны.

В Европейском парламенте «Зеленые» выступают против этого проекта. Мы очень активны в этом вопросе. Но я также согласна с тем, что нам нужны более эффективные инструменты, потому что Островец действительно находится прямо у границы, следовательно, это затронет и население Европы. Наш долг – защищать наших граждан от опасности.

– В Беларуси разгромлено экологическое движение. Его лидеры сидят в тюрьмах. Белорусские власти пригрозили выйти из Орхусской конвенции. Видите ли вы связь между борьбой за демократию и борьбой за защиту климата и окружающей среды?

– Некоторые люди борются за безопасную среду для себя, своих детей и своих соседей. Мы видим, что многие экологические движения подавляются недемократическими режимами, которые видят в них опасность. Следовательно, существует тесная связь между борьбой за демократию и борьбой за климат и безопасную окружающую среду. Нет ничего удивительного, потому что все мы зависим от здоровой окружающей среды, а в некоторых местах именно из-за этого начинаются некоторые трудности.

– Вы – политик с большим бэкграундом активизма. Вы очень хорошо понимаете, что такое бороться за права и свободы. Тысячи белорусов уже полтора года борются за право свободных выборов, основных демократических прав. Как человек, который постоянно находится в борьбе, что бы вы могли сказать белорусам?

– Прежде всего, я должна сказать, то, что я делаю, не сопоставимо с тем, как страдают люди в Беларуси. Конечно, я борюсь за многое, но я не нахожусь под огромной угрозой, такой как тюрьма, и государство не преследует меня только потому, что я борюсь за окружающую среду или справедливость.

Я из Восточной Германии, и для поколения моих родителей демократия была большим событием. Я, так сказать, родилась слишком поздно, чтобы участвовать в этом. То, что я делаю, ни при каких обстоятельствах не сопоставимо с теми огромными угрозами, с которыми сталкивается демократическая оппозиция в Беларуси.

Важно сказать, что людей в Беларуси не бросают. Здесь, в Европейском cоюзе, мы не забываем политических заключенных, их семьи и тех, кто был вынужден покинуть Беларусь. Мы продолжим их поддерживать, требовать свободы, положить конец репрессиям и насилию. Мы не забудем всех этих людей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».