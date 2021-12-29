На предприятиях вместо увольнений предлагают вступить в дружинники 4 29.12.2021, 17:36

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Добровольно в их ряды никто вступать не хочет.

Как стало известно «Нашей Ниве», волна увольнений затронула и «Хлебозавод №2» в Минске. По информации читателей, туда поступил список на увольнение, в котором содержится пара десятков имен тех, кто перед выборами подписался за альтернативных кандидатов. Правда, есть одно «но». Якобы есть шанс, избежать увольнения, если напишешь заявление на вступление в «добровольную дружину».

«Либо заявление на увольнение, либо вступление в дружинники. Директор просит всех выбрать второе, так как кадров не хватает», — рассказал «Нашей Ниве» один из сотрудников.

По словам собеседника, после подписания заявления людей прикрепят к опорным пунктам и в свободное время они должны патрулировать город.

«Суть, видимо, в том, чтобы показать, что люди покаялись и перешли на сторону властей. А еще, возможно, эти списки дружинников будут опубликованы, и это тоже будет радостной картинкой для действующей власти. Люди не хотят, но многие все же собираются вступить, так как не хотят лишиться работы, нужно кормить семьи», — комментируют собеседники.

Ранее подобные предложения поступали сотрудникам Белорусской железной дороги.

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