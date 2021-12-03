В Беларуси обновили базу «тунеядцев»: кто получит астрономические счета за ЖКУ 6 3.12.2021, 8:08

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Фото: bortnikau.livejournal.com

Особенно чувствительными будут платежки за отопление и горячую воду.

В Беларуси обновили в первых числах декабря базу не занятых в экономике. В нее попали те, кто не смог подтвердить занятость за 3-й квартал. «Тунеядцам», у которых есть в собственности жилье, будут выставлять по полным тарифам платежи за газоснабжение, отопление и горячую воду, сообщает zerkalo.io.

Тунеядскую базу обновляют раз в квартал. Чтобы не попасть с декабря в обновленную в базу, нужно было до 21 октября успеть предоставить в комиссии по координации работы по содействию занятости документы, которые подтверждают занятость.

С тех, кто оказался в базе и у кого есть в собственности жилье, будут по экономически обоснованным тарифам взимать оплату за газоснабжение, отопление и горячую воду. Особенно чувствительными будут платежки за последние две услуги, для иждивенцев они вырастут примерно в 5 раз.

Если в квартире проживает семья из нескольких человек и одного из них признают тунеядцем, то потребленные ЖКУ делятся на число зарегистрированных в жилье: признанный иждивенцем оплачивает свою часть по полным тарифам (при условии, что он — собственник жилья), а остальные, кто не числится в базе, — по льготным.

Кого включают в базу, а кого — нет, как подтвердить занятость и добиться исключения из базы, мы подробно рассказывали в этом тексте.

Как узнать, не включили ли в базу

Для этого нужно обратиться в тунеядскую комиссию по месту регистрации. Это можно сделать как по телефону, так и письменно (обычным письмом или по электронной почте).

Второй способ — посмотреть информацию на едином портале электронных услуг (стоимость услуги — 42 копейки). Но для этого потребуются логин и пароль, которые можно получить в службе «одно окно» по месту жительства. То есть для этого нужно будет сходить в исполком.

Чиновники также обещали, что будут писать на жировках, что человека включили в базу тунеядцев.

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