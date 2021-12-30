Нине Багинской исполнилось 75 лет 2 30.12.2021, 16:40

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Нина Багинская

Легендарная активистка оппозиции принимает участие в протестах с 1988 года.

Сегодня, 30 декабря, легендарной оппозиционной активистке Нине Багинской исполняется 75 лет, пишет belsat.eu.

Нина Багинская принимает участие в протестах с 1988 года, а в 2020-м стала особенно известной после фразы "я гуляю!", сказанной омоновцам, когда те не хотели пропустить ее с бело-красно-белым флагом. Женщина стала одним из символов белорусских протестов.

Из-за своей активной гражданской позиции и критики властей Багинскую неоднократно задерживали и штрафовали.

В этом году, несмотря на беспрецедентный государственный террор, Багинская продолжала выходить на одиночные пикеты с бело-красно-белым флагом.

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