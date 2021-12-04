Мигранты рассказали об ультиматуме лукашистов 3 4.12.2021, 17:33

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В «Брузгах» нелегалов сгоняют на «митинги».

Днем 4 декабря мужчины и дети вышли на очередную акцию под торгово-логистическим центром «Брузги», где свыше тысячи человек находятся под контролем белорусских силовиков, «людей в штатском» и вооруженных «зеленых человечков» без опознавательных знаков, передает «Белсат».

Митинг проходит за ограждением, по другую сторону которого стоят люди в военной форме. Мгранты держат несколько «наборов» плакатов с одинаковыми надписями.

Санкционирована ли акция, неизвестно. Но, как и прежние акции в «Брузгах», ее не разгоняют: силовики только охраняют периметр, государственные белорусские СМИ делают репортажи.

Тем временем российская «Новая газета» пишет, что с ней связались сирийские мигранты, находящиеся на белорусско-польской границе. Они рассказали, что в лагерь приходили два человека (один в военной форме и один в штатском), которые сообщили, что дают мигрантам три дня, чтобы те прорвались в Польшу, иначе их депортируют в Сирию.

По словам собеседников «Новой газеты», в «Брузгах» сейчас остается около 1400 человек, большинство из которых – курды из Ирака и Сирии.

Попытки нелегального перехода границы с участием белорусских силовиков действительно не прекращаются. Польская пограничная охрана сообщает, что 3 декабря белорусские силовики несколько раз пытались повредить колючую проволоку и слепили лазерами польских пограничников.