Арнольд Шварценеггер снялся в новогоднем трейлере World of Tanks 4.12.2021, 18:41

Легендарный актер станет героем в знаменитой игре.

Создатели многопользовательской игры World of Tanks выпустили трейлер с анонсом «Новогоднего наступления — 2022», где в главной роли оказалась мегазвезда кинематографа и бодибилдинга — Арнольд Шварценеггер, пишет intex-press.by.

«Новогоднее наступление 2022 в World of Tanks приближается! А вместе с ним и новогоднее чудо. В эту волшебную пору сбываются самые заветные желания, даже если они были загаданы в детстве. Отправляйтесь вместе с нашим новым гостем Арнольдом», написали под роликом.

Разработчики пока держат подробности в тайне, однако ясно одно: «железного Арни» теперь можно будет встретить на поле боя.

Сюжет трейлера рассказывает историю про маленького Джонни, который очень хотел увидеть своего кумира Арнольда, однако письмо затерялось в пути и дошло до адресата лишь спустя тридцать лет. Тем не менее, Шварценеггер всё-таки получил послание и отправился в путь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».