Ученые рассказали, на каком боку полезно спать 4.12.2021, 19:24

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Сон на боку - эффективный способ улучшить работу органов ЖКТ.

Общеизвестно, что сон на спине рекомендован специалистами, помогает хорошо отдохнуть ночью и облегчить боль в шее и спине, пишет medicina.ua.

Но при этом сон на боку также обладает полезными свойствами! Научные исследования продемонстрировали, что сон на боку чаще всего характерен для пожилых людей, а также для тех, кто имеет высокий индекс массы тела.

Это важно: сон на боку действительно полезен, но это срабатывает только при правильном положении тела. В противном случае – плохое самочувствие с утра и боль в позвоночнике и шее обеспечены. Информацией по теме делимся ниже!

Чем полезен и чем вреден сон на боку?

Хоть большинство специалистов в области сна и считают, что лучше всего научиться спать исключительно на спине, они не могут не отметить преимуществ сна на боку. При правильном положении существенно уменьшается боль в пояснице и суставах, а также появления фибромиалгии и других патологических состояний.

Еще одно очень весомое преимущество, которое стимулирует людей спать на боку – снижение уровня храпа. Храп – основной симптом апноэ сна. Это заболевание вовсе не так безобидно, как кажется на первый взгляд: оно сильно повышает риск возникновения сахарного диабета второго типа, когнитивных нарушений и сердечных приступов.

И наконец, сон на боку – эффективный способ улучшить работу кишечника и органов ЖКТ. Ночной отдых на боку поможет пищеварительной системе полноценно функционировать, облегчит такие проблемы, как запоры, изжогу, снизит риск диареи и синдрома раздраженного кишечника.

Но при этом сон на боку может и серьезно навредить организму, особенно, если у вас периодически возникают боли в спине. При неправильном подборе матраца или подушки такая поза усиливает болевой синдром и способствует его распространению на поясницу, шею и плечи.

На каком боку лучше спать?

Специалисты утверждают, что сон на левом боку полезнее, чем на правом, особенно если речь идет о здоровье ЖКТ. Отметим, что спать всю ночь на одном боку не надо. Если вам не удобно, обязательно периодически меняйте позу и положение тела, прислушивайтесь ко своему самочувствию. Также старайтесь не спать на животе, так как эта поза чревата экстремально высоким давлением на позвоночник и внутренние органы.

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