ЕС продлил санкции за нарушение прав человека против граждан РФ и Китая 6.12.2021, 16:25

Попавшим в данный список запрещен въезд на территорию ЕС, их банковские счета заморожены.

Европейский союз на год — до 8 декабря 2022 года — продлил действие режима санкций за "серьезные нарушения прав человека", в числе фигурантов которого находятся несколько россиян. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, сообщает сайт ria.ru.

Ограничения будут действовать в отношении всех членов списка, за исключением одного скончавшегося физлица. "Таким образом, санкции включают 14 физлиц и четыре организации", — уточняется в заявлении европейских властей.

Постоянные представители стран ЕС согласовали продление еще 24 ноября.

Глобальный режим санкций ЕС за нарушения в области прав человека введен в действие 8 декабря 2020 года. Его разработку в 2019 году инициировал глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Евросоюз 2 марта впервые применил его против четырех граждан России. В конце месяца в список добавили 11 физлиц и четыре организации, в том числе из Китая, России, Ливии, Южного Судана, Северной Кореи.

Режим предусматривает ограничения за нарушение основных свобод и прав человека, в том числе свободы совести, права на мирные собрания, а также за геноцид, пытки, торговлю людьми, сексуальное насилие. Среди мер воздействия — заморозка активов и экономических ресурсов на территории ЕС, принадлежащих фигурантам перечня, запрет на их въезд в Европу или транзит через территорию Союза.

Депутаты Европарламента настаивают на включении коррупции в число преступлений, наказание за которые применяется по этому режиму.

В конце апреля МИД в ответ на санкции опубликовал список из восьми граждан ЕС, которым запретили въезд в Россию. Туда попали, в частности, глава Европейского парламента Давид Сассоли, а также вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова.

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