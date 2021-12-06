Очередь из фур к пункту пропуска «Козловичи» возле Бреста растянулась на 15 километров 6.12.2021, 16:24

Водители говорят, что за сутки колонна продвигается не более чем на три километра.

Вот так выглядит ситуация на границе Беларуси с Польшей. Многодневные очереди грузовиков, ожидающих пограничного контроля. По данным Государственного пограничного комитета Беларуси, на утро 6 декабря в пункте пропуска "Берестовица" скопилось около 500 фур, а в "Козловичах" - почти тысяча. В очереди на пяти переходах с Литвой сейчас застряли около 2,3 тыс. фур.

Как убедилась «Немецкая волна», очередь из фур к пункту пропуска "Козловичи" возле Бреста, растянулась почти на 15 километров. Опытные водители-дальнобойщики признаются, что такое расстояние в принципе не критично, если бы не один нюанс: за сутки колонна продвигается не более чем на три километра.

Водители улучшения не ждут, так как грузопоток перед праздниками только увеличивается.

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