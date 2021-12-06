Заморозка счетов Джорджа Буша в белорусских банках: как режим Лукашенко «отвечал» на санкции 12 6.12.2021, 18:44

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Это не шутка.

Премьер-министр Роман Головченко анонсировал контрсанкции в ответ на подобные действия западных стран. Среди ограничений со стороны Минска — запрет на въезд в страну и «ряд иных шагов непубличного характера». Zerkalo.io вспоминаем, как белорусские власти раньше отвечали на санкционное давление Запада.

2020−2021 годы — самые активные и секретные контрсанкции

В ответ на первый пакет европейских санкций после выборов 2020 года, который предусматривал запрет на поездки и замораживание активов 44 человек, Минск составил ответный «черный список», который, однако, решили не опубличивать «в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой». Примерно в это же время белорусский МИД лишил аккредитации журналистов иностранных СМИ — официально для переаккредитации. Рассмотреть заявки по новым правилам должны были в течение месяца. С тех пор прошло больше года, но многих журналистов, за исключением российских СМИ, не аккредитовали до сих пор.

В ответ на третий санкционный пакет в декабре прошлого года Владимир Макей пообещал «чувствительный и серьезный» отпор — он должен был включать «ряд действий юридического характера». Предполагалось, что будут введены ограничения для работы в стране политических фондов, пересмотрены возможности для работы различных культурных, образовательных и гуманитарных программ, связанных с диппредставительствами западных стран. Анонсировалось, что ответные меры будут «еще как минимум по трем направлениям».

— Ответные действия включают в себя также увеличение соответствующего персонального списка. Это означает, что ряд дополнительных персон из стран Евросоюза не смогут попасть на территорию Беларуси и на территорию Союзного государства, с учетом того, что у нас этот список одинаков с Российской Федерацией, — заявил глава МИД.

Действительно, в течение этого года белорусские власти практически уничтожили негосударственные организации, часть их них сотрудничала с западными партнерами и диппредставительствами.

В мае в Беларуси запретили продавать продукцию Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf (торговая марка Nivea), которые выступили против проведения в стране Чемпионата мира по хоккею и отказались спонсировать его, если соревнования пройдут в Беларуси. Это ограничение не было ответом на санкции — официально его назвали «защитой национальных интересов с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа».

В июне Минск ответил США, которые приняли ограничительные меры в отношении «Белнефтехима». Власти потребовали сократить персонал американского посольства, ужесточили условия для получения визы, ограничили работы временных американских специалистов в Беларуси, запретили в стране Агентство по международному развитию (USAID). Позже в ответ на то, что президент США Джозеф Байден подписал указ, расширяющий санкции в отношении официального Минска, Беларусь отозвала свое согласие на назначение Джулии Фишер послом США в нашей стране.

После четвертого пакета и секторальных санкций ЕС премьер-министр Роман Головченко говорил, что главным в контрсанкциях будет отсутствие эффекта от санкций. Для этого власти «проанализировали каждую отрасль, которая подверглась санкционному давлению, вычленили все риски, оценили возможные потери и сформулировали траекторию движения для минимизации этих потерь».

Реакцией на пятый пакет санкций, по заявлениям властей, станет расширение персонального ограничительного списка лиц, которым запрещен въезд в страну, и «ряд иных шагов непубличного характера». Причем в Минске до сих пор не раскрыли, кто из европейских чиновников в него попал. Кроме этого, говорится, что будут приняты меры в отношении авиаперевозчиков из стран ЕС и Великобритании. Стоит отметить, что после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair западные страны сами перестали летать в Беларусь и над ее территорией.

История контрсанкций: больше обещаний, чем дел

Впервые санкции ЕС против Беларуси были введены в далеком 1997 году, они были связаны с прошедшим до этого референдумом, в результате которого практически абсолютная власть переходила Александру Лукашенко, а его полномочия в качестве президента были продлены до 2001 года. В итоге отношения Минска и Брюсселя были сведены к минимуму, а ратификация Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) — приостановлена. В 1998 году, после выселения послов из резиденций в поселке Дрозды под Минском, начали действовать визовые санкции против 130 белорусских чиновников во главе с Лукашенко.

В 2004 году после прошедшего в Беларуси референдума, на котором решался вопрос, сможет ли Александр Лукашенко участвовать в выборах президента неограниченное количество раз, в США приняли «Акт о демократии в Беларуси», который позволял Вашингтону вводить экономические санкции против Минска. В тот же период ЕС и США запретили въезд ряду белорусов, включая тех, кто подозревался в причастности к политическим исчезновениям в 1999-2000 годах, а также функционеров и чиновников, связанных с парламентскими выборами и референдумом.

Весной 2006 года после президентских выборов в Беларуси Евросоюз расширил персональные санкции в отношении официального Минска. В список персон нон-грата тогда попал 31 человек. Этот шаг поддержали Канада и США. Целью ограничений была «политическая изоляция авторитарного режима».

После того, как Канада запретила посадку самолета с белорусским премьер-министром Сергеем Сидорским на борту для дозаправки, Минск заявил, что запретит полеты над страной самолетов авиакомпаний США и Канады.

Чуть позже в Вашингтоне приняли более серьезные меры против Минска — были заморожены активы на территории США лиц и организаций, «подрывающих демократические процессы» и «связанных с политическими репрессиями». Гражданам США запретили с ними сотрудничать, оказывать финансовую, техническую помощь.

Вскоре после этого государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Виктор Шейман заявил об «адекватных мерах» — заморозке банковских счетов и аресте акций президента США Джорджа Буша и госсекретаря Кондолизы Райс на территории страны. Но очевидно, что ни у одного из них таких счетов в белорусских банках не было.

В 2008 году запрет на въезд в ЕС для белорусских чиновников заморозили в надежде на налаживание двусторонних отношений. Но после жесткого разгона демонстраций в день президентских выборов в 2010 году и последовавших за ним репрессий санкции возобновили. В начале 2011 года на тот момент пресс-секретарь МИД Андрей Савиных заочно предупредил Брюссель о «пропорциональных и адекватных по содержанию мерах». Эти меры должны были быть направлены «на укрепление суверенитета Беларуси, сохранение стабильности и консолидации белорусского общества». Он же обещал ввести ответные санкции после того, как летом того же года США приняли ограничительные меры против белорусских предприятий, подконтрольных «Белнефтехиму».

— Мы расцениваем действия Министерства финансов США как еще одну упущенную американской стороной возможность проявить здравый смысл и уйти с конфронтационного трека в наших взаимоотношениях, — комментировал тогда пресс-секретарь МИД.

После освобождения ряда политзаключенных с 2012 года Запад начал ослаблять санкционное давление. В 2016 году ЕС заморозил экономические санкции и минимизировал персональные.

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