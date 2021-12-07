Активистов Андрея и Полину Шарендо лишили регистрации и квартиры 3 7.12.2021, 14:28

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На семью активистов «Европейской Беларуси» из Бреста продолжают давление.

Сегодня стало известно о незаконном решении властей аннулировать договор аренды между Брестским исполкомом и активистом «Европейской Беларуси» Андреем Шарендо. Последние шесть лет он с женой — активисткой Полиной Шарендо-Панасюк и двумя детьми — проживал в коммерческой арендной квартире, находящейся на балансе города.

Как сообщил активист сайту Charter97.org, 2 ноября было вынесено решение о продлении договора аренды, но 1 декабря это решение отменили. Фактически семью лишили жилья и прописки в Беларуси.

Против Андрея Шарендо возбуждено два уголовных дела, он вынужден был покинуть Беларусь.

Полина Шарендо-Панасюк была осуждена на два года лишения свободы в колонии общего режима по обвинениям в «применении насилия в отношении милиционеров и их оскорблении», а также в «оскорблении Лукашенко». Во время заключения женщину несколько раз помещали в карцер, она жаловалась на психологическое и физическое давление.

Также Андрей добавил, что Полину лишили продуктовых передач на три месяца.

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