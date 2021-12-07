В Симферополе нашли мертвым главу крымского «представительства» компании «Аэрофлот» 7.12.2021, 14:57

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В день происшествия чиновник закрылся в кабинете и попросил коллег разбудить его через час.

В Симферополе нашли мертвым главу крымского «представительства» компании «Аэрофлот» Роберта Валеева, сообщает The Insider со ссылкой на российские новостные агентства.

По данным «Крыминформа» в правоохранительных органах, 5 декабря Валеев покончил с собой в офисе «Аэрофлота» в Симферополе. Об этом стало известно только сейчас. Так называемое «управление следственного комитета по Крыму и Севастополю» возбудило уголовное дело.

Как ранее писал Mash, за четыре дня до своей смерти 56-летний Валеев приказал выключить все камеры в офисе рядом со старым аэропортом.

В день происшествия Валеев закрылся в кабинете и попросил коллег разбудить его через час. Спустя два часа сотрудники не смогли достучаться до Роберта, выбили дверь и нашли его повешенным. Мужчина оставил в куртке записку: в ней попрощался с семьей и обвинил в своем решении двух человек, которые хотели с его помощью разделить бюджет «Аэрофлота».

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