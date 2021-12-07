Беларусь исключили из рабочей группы Европейского пространства высшего образования 2 7.12.2021, 16:42

4,996

Международные организации раскритиковали репрессии в отношении преподавателей и студентов.

Из-за непрекращающихся репрессий в сфере образования Беларусь потеряла место в руководстве рабочей группы Европейского пространства высшего образования.

Такое предложение внес Европейский студенческий союз.

Как сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на немецкое издание Forschung & Lehre, такое решение принято на заседании Болонской группы в Словении.

Тогда же Беларуси неофициально предлагалось отказаться от сопредседательства в группе, но Минск на это не пошел.

Беларусь должна была приступить к руководству рабочей группой во второй половине 2022 года. Поскольку она не член Евросоюза, функции надлежало разделить с Чехией. Однако на заседании страны-члены и международные организации раскритиковали репрессии белорусских властей в отношении преподавателей и студентов в Беларуси.

Студенческие ассоциации и инициатива «Общественный Болонский комитет» зарегистрировали около 500 арестов студентов, 12 человек осуждены по «делу студентов», их признали «склонными к экстремизму». Около 180 научных сотрудников наказали административными штрафами по политическим мотивам.

Согласно сведениям «Объединения белорусских студентов», уголовные дела заведены против не менее полусотни студентов и преподавателей, дела многих до сих пор остаются непубличными. Все они преследуются за участие в акциях протеста, которые с 1 сентября 2020 года практически ежедневно проходили в вузах. Бойцы ОМОН задерживали учащихся прямо в стенах их альма-матер.

Беларусь была принята в Европейское пространство высшего образования и Болонский процесс в 2015 году. До этого вопрос был снят с повестки дня, так как специальная рабочая группа пришла к выводу, что страна не готова к этому - нет автономии университетов, академических свобод, участия студентов в самоуправлении и прочего.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».