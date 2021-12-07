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Белорусские врачи проконсультировали 2520 мигрантов

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  • 7.12.2021, 19:00
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Белорусские врачи проконсультировали 2520 мигрантов

Режим увеличил нагрузку на медиков завезенными в страну нелегалами.

В Минздраве рассказали, скольким мигрантам оказали медпомощь за время их пребывания в Гродненской области. Всего белорусские медики провели 2520 консультаций.

Госпитализировано 79 человек. До сих пор на стационарном лечении находится 14 человек, среди которых 10 детей и одна беременная женщина.

Мигрантов принимали в Областной детской больнице Гродно, в Больнице скорой помощи, Гродненской университетской больнице, а также в центральных районных больницах в Свислочи, Берестовице и Вороново.

Консультационную помощь сначала оказывали бригады скорой помощи, позже в ТЛЦ был открыт стационарный медпункт.

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