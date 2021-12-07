Домрачева о режиме Лукашенко: Верю, что Беларусь это преодолеет и все сложится хорошо 13 7.12.2021, 20:30

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Дарья Домрачева

Четырехкратная олимпийская чемпионка ответила на несколько вопросов о Беларуси.

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, со знаменитым мужем Уле Эйнаром Бьорндаленом тренирует китайскую сборную по биатлону. В своем интервью спецкору «Матч ТВ» она ответила на несколько вопросов о Беларуси.

— Вопрос не про политику, а про личное. Насколько сильно тревожит вас все, что связано с известными событиями в Беларуси и последующая реакция на эти события?

— На сердце неспокойно, переживаю как любой нормальный человек. Хочется, чтобы страна процветала и развивалась, жила мирной жизнью. Любое государство в своей истории проходит через сложные времена. Верю, что Беларусь это преодолеет и все у моей страны и моего народа сложится хорошо.

— Задевают критические возгласы: «Домрачева не выразила своего отношения!»?

— Если ориентироваться на возгласы и комментарии в сети, не знаю, как вообще жить на свете. Не считаю ориентиром чужое мнение, стараюсь руководствоваться собственными мыслями и ощущениями. Критикуют? У всех есть право. Как и на выбор отношения к критике.

— Давно были в Беларуси?

— В конце октября, когда у няни закончилась китайская виза. Представилась возможность навестить дом.

— Вы как-то сказали, что можете взять фамилию мужа. Готовы стать Дарьей Бьорндален?

— Сейчас от таких вещах вообще некогда думать, все время и мысли занимает подготовка команды.

Напомним, что брата Дарьи Никиту Домрачева избили лукашенковские силовики во время митинга 11 октября 2020 года, когда тот двигался на своем велосипеде по центру Минска. Архитектора Никиту свалили с транспортного средства, после чего стали наносить удары.

Домрачев подчеркнул тогда, что некоторые граждане покидают Беларусь из-за отсутствия свободы: «Я хочу, чтобы все люди смотрели честные новости по обычному тв, могли получать по почте разные газеты, а не прятать подпольные рассылки, свободно общались, самостоятельно думали, имели своё мнение и свободу выбора», - высказался мужчина.

Также Никита рад, что получил поддержку общества. Он добавил, что хочет жить в цивилизованном мире и «Новой Беларуси 21 века».

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