Вашингтон отреагировал на заявления Лукашенко по Крыму 9 8.12.2021, 10:18

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С ответом на слова диктатора выступила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.

Усиливающаяся зависимость Минска от Кремля и заявления Александра Лукашенко о Крыме вызывают беспокойство у Вашингтона. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд во время заседания сенатского комитета по международным отношениям.

Вашингтон опасается, что усиливающаяся зависимость Минска от Кремля создает потенциальную угрозу использования Беларуси российскими военными для «марша в Украину» или для маскировки под белорусские вооруженные силы.

«Мы за этим наблюдаем. Особое беспокойство вызывает то, что Лукашенко поменял свою позицию в отношении Крыма. Долгое врем он избегал признания претензий России на Крым, но изменил свой курс неделю назад», — сообщила Виктория Нуланд.

Напомним, в недавнем интервью директору российского пропагандистского агентства Дмитрию Киселеву Александр Лукашенко заявил собирается посетить Крым и ждет от российской стороны приглашения с конкретикой по срокам.

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