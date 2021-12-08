ЕЭК проверит белорусских и российских автодилеров на сговор 1 8.12.2021, 21:10

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Отказ автодилеров в Беларуси продавать машины россиянам проверят на нарушение антимонопольного законодательства.

Белорусские автодилеры отказались продавать новые машины гражданам России, выяснил портал РБК. Издание опросило несколько дилеров, оказалось, что на складах есть достаточное количество востребованных моделей, однако продавать их гражданам России нельзя из-за договоренностей с российскими дилерами. Этой ситуацией заинтересовались в Департаменте антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии.

В ЕЭК на запрос издания ответили, что инициировано расследование, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств возможного нарушения общих правил конкуренции на трансграничном рынке. По итогам мер в антимонопольном департаменте смогут сказать что-то о наличии, либо отсутствии нарушения.

В МАРТ Беларуси изданию ответили, что отказ продавца при названных обстоятельствах противоречит законодательству — нескольким положениям Гражданского кодекса и закона «О защите прав потребителей».

Покупка нового автомобиля в Беларуси для граждан России стала актуальным решением на фоне разницы цен в странах, и большого количества навязанных производителем опций, предлагаемых в России.

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