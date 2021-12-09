Невзоров: Байден убежден, что судьба Путина трагична 4 9.12.2021, 14:01

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Александр Невзоров

Для президента США глава РФ остается необъяснимым инопланетным явлением, действующим вопреки здравому смыслу.

Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена были "абсолютно бессмысленными". Такое мнение российский публицист Александр Невзоров выразил 8 декабря в эфире радиостанции "Эхо Москвы"( ).

"Это было миленькое, пикантное, но абсолютно бессмысленное зрелище. И впустую были потрачены два часа как одной стороной, так и другой. Причем на этих посиделках Байдену мировая цивилизация опять поручила очень важную роль укротителя русского динозавра. Но вообще они нашли, кого избирать дрессировщиком. Они бы еще [российского тиктокера] Даню Милохина позвали в помощь", – сказал публицист.

Он считает, что "динозавр по имени Путин" не заметил "абсолютно бутафорского бича".

"Дело даже не в робости Байдена, а просто для Байдена Путин остается абсолютно необъяснимым инопланетным явлением, которое действует вопреки логике, здравому смыслу, собственной выгоде и собственной безопасности. Байден не понимает самоубийственных трюков Путина. Они никоим образом не упаковываются в его американо-европейском мозгу, особенно сейчас. Потому что с Путиным на равных действительно говорить очень трудно, но не потому, что он сильный собеседник. Просто необходим кто-то, кто владеет языком динозавров, а с этим большие проблемы, потому что со времен последней вымершей рептилии прошло достаточно много лет", – объяснил Невзоров.

Упомянув об уходе "с овацией" Ангелы Меркель с должности канцлера Германии, российский публицист выразил мнение, что "Байден не может врубиться, как можно по доброй воле променять светлую политическую судьбу, светлый финал своей деятельности, сияющий даже иногда – на стенку сортира в Тырговиште, как это было с [румынским диктатором Николае] Чаушеску, или на холодильник в Мисурате, куда затолкали расстрелянного в канаве [ливийского диктатора Муаммара] Каддафи, или на петлю [иракского диктатора Хуссейна] Саддама. Как можно променять свое имя и свою славу".

"Для всех диктаторов, для всех тиранов, которые пытаются удержать власть вечную, а это можно делать только силой и репрессиями, всегда конец один и тот же. И Байден, несмотря на всю свою "валенковатость", тоже понимает, что это неизбежное дело. Он смотрит спокойно, строго со стороны и не понимает. И Байдену никогда не понять Путина. Он убежден, что судьба Путина трагична, и он не понимает, почему этот с виду такой неглупый человек избрал худший для себя вариант в перспективе, хотя ситуация много раз предлагала ему лучшее. Путин для него – существо из абсолютно другого измерения, из другой геологической эпохи, живущее по другим законам", – предполагает Невзоров.

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