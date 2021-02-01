За чей счет банкет? 2 1.02.2021, 12:11

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Проблемы в экономики могут привести к дефолту банковской системы Беларуси.

Ситуация в реальном секторе экономики печальная. Показатели деловой активности ухудшились: по последним опубликованным данным (за одиннадцать месяцев), по сравнению с 2019 годом снизились показатели ВВП (–0,9 %), пассажиро- и грузооборота (–33,1 и –6,2 %). Оптовый товарооборот упал на 5,0 %, инвестиции в основной капитал сократились на 4,3 %. Единственный индикатор деловой активности, который показал положительную динамику, — прирост розничного товарооборота (2,0 %), пишет сайт «Белорусы и рынок».

«Как следствие, ухудшились финансовые результаты реального сектора экономики: чистая прибыль организаций снизилась на 58,8 %, на 26,8 % выросло количество убыточных организаций. Сумма чистого убытка убыточных организаций составила 6,4 млрд рублей — рост в 6,3 раза! При этом, согласно официальным данным, роста складских запасов не происходит. В то же время наблюдается рост внешней дебиторской задолженности по промышленности: на 42 % по сравнению с началом года. Вероятно, разгрузка складов осуществляется за счет продажи товаров на внешних рынках с отсрочкой платежа», — отметил научный сотрудник BEROC Олег Мазоль.

Его предположение подтверждают свежие данные: задолженность иностранных компаний перед белорусскими контрагентами приближается к миллиарду рублей (941,8 млн). При этом основная часть просроченной внешней дебиторской задолженности — у минских компаний (524,3 млн рублей). Более полную картину дают другие показатели: 74,8 % всей токсичной дебиторки «собрали» промышленные предприятия (704,3 млн рублей), среди которых выделяется машиностроение (408,1 млн). Эти цифры непрозрачно намекают, как «разгружаются» склады белорусских машиностроительных гигантов.

Но в «складскую ловушку» попали не только они. Среди крупных и средних предприятий доля убыточных компаний увеличилась с 13,9 до 17,1 %. С учетом того, что убытки выросли более чем в 6 раз, это дает основания полагать, что потери сконцентрировались в небольшом проценте компаний, резко нарастивших убытки. Например, предприятия Минска увеличили потери в 3,1 раза по сравнению с 2019 годом, до 1,596 млрд рублей.

Чтобы как-то сводить концы с концами, а проще говоря — закупать материалы, комплектующие, сырье, платить зарплаты, заводы вынуждены брать кредиты. И много… Долг крупных и средних предприятий по кредитам и займам к 1 декабря достиг 95,8 млрд рублей; с начала года вырос на 22,4 %. За последние 5 лет такого быстрого роста не было.

«Задолженность промышленности по кредитам и займам выросла на 20,9 % и превысила половину всей выручки, которую она генерировала в январе — ноябре 2020 года (52,6 %). Парадоксальная ситуация сложилась в строительном секторе, где суммарная задолженность по кредитам и займам превысила валовую выручку, которую генерирует сектор, и достигла 170,4 % ее. При этом сумма чистого убытка отрасли за период выросла в 12,8 раза. Это связано с особенностями бухгалтерского учета — дело в пуске БелАЭС», — отметил Олег Мазоль.

Одной из главных проблем банковской сферы являются долги предприятий. Они выросли чудовищно и уже превысили ВВП страны. Только у крупных и средних предприятий, не учитывая мелкие, долги составили 156,4 млрд рублей. К тому же финансовая стабильность реального сектора экономики оказывает существенное влияние на государственные финансы и ситуацию с внешним долгом. Поскольку предприятия не в состоянии вернуть привлеченные кредиты на внешних рынках, то с высокой долей вероятности такие просроченные кредиты трансформируются в государственный внешний долг. На 1 декабря объем только проблемного долга крупных и средних предприятий составил 1,019 млрд рублей — практически 395 млн долларов по официальному курсу Нацбанка.

«Если финансовые проблемы в реальном секторе можно на краткосрочном отрезке времени решить за счет эмиссионных факторов, то проблемы возврата внешнего долга за счет «печатного станка» решить невозможно. И в этом плане наибольшие риски генерирует не внешний долг государственных органов, а внешний долг предприятий страны. Так, по данным Нацбанка, во втором полугодии 2020 года, сектору госуправления необходимо было погасить 2,1 млрд долларов внешнего долга, тогда как банкам — 3,1 млрд, а предприятиям страны — 11,2 млрд долларов!

Невозможность погасить или рефинансировать долги реального сектора экономики может привести к дефолту банковской системы, а это ударит по вкладам населения, его долгосрочным сбережениям. Вероятно, с целью привлечь средства населения для кредитования предприятий под рефинансирование их внешних обязательств банки страны начали повышать процентные ставки по валютным вкладам для населения», — резюмировал Олег Мазоль.

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