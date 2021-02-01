В ПА ОБСЕ призвали международное сообщество обратить внимание на ситуацию в Беларуси 4 1.02.2021, 22:54

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фото: OSCE/Mikhail Evstafiev

Международное сообщество должно привлечь режим Таракана к ответственности за нарушения прав человека.

Руководство генерального комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам призвало международное сообщество обратить внимание на ситуацию в Беларуси, а белорусский режим — к освобождению политзаключенных, передает naviny.by.

Последние сообщения об условиях содержания под стражей протестующих в Беларуси, включая широко распространенные утверждения о жестоком обращении и пытках, должны быть рассмотрены международным сообществом, заявили представители комитета, которых цитирует пресс-служба ПА ОБСЕ.

Они напомнили о ситуации, в которой оказались некоторые политзаключенные, в том числе блогер Игорь Лосик, голодавший в знак протеста 42 дня. Руководители комитета призвали белорусский режим допустить в тюрьмы представителей международных организаций.

«Информация, которую мы получаем из Беларуси, вызывает большое беспокойство», — заявил председатель комитета ПА ОБСЕ по правам человека Кириакос Хаджианни (Кипр). По его словам, власти должны освободить тех, кто содержится в заключении по сомнительным основаниям, в том числе Лосика, которому «грозят годы тюрьмы только за облегчение коммуникации». «Это нельзя разумно считать «нарушением общественного порядка», как заявляют власти», — отметил Хаджианни.

Заместитель председателя комитета Михаэль Георг Линк (Германия) подчеркнул, что международное сообщество должно привлечь Беларусь к ответственности за нарушения прав человека. «ОБСЕ и другие международные организации должны усилить давление на власти в Минске, чтобы они соблюдали добровольно взятые на себя обязательства. Особую тревогу вызывают сообщения о пытках и отсутствии ответственности. Поскольку преследуются жертвы пыток, а не виновные, международное сообщество должно помочь обеспечить справедливость», — заявил Линк.

По словам докладчика комитета Кари Хенриксена (Норвегия), с начала волнений после спорных президентских выборов в августе прошлого года не было возбуждено ни одного уголовного дела против сотрудников правоохранительных органов, несмотря на множество задокументированных случаев злоупотреблений. «В то же время против мирных демонстрантов были возбуждены сотни уголовных дел, что все больше и больше похоже на полномасштабное посягательство на инакомыслие и основные свободы. Этим репрессиям нужно положить конец», — призвал докладчик.

Руководители комитета подтвердили рекомендации доклада Московского механизма ОБСЕ по Беларуси, подчеркнув необходимость судебного преследования обвиняемых в нарушениях прав человека в соответствии с международными стандартами. Они также заверили белорусские власти, что ПА ОБСЕ готова обсуждать вызывающие озабоченность вопросы в духе открытого диалога, сообщила пресс-служба ассамблеи.

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