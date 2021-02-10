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Студенты БГУ начали учебный семестр с акции протеста

  • 10.02.2021, 14:23
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Студенты БГУ начали учебный семестр с акции протеста

Участники цепи солидарности намекнули, что весной события ускоряются.

Студенты Факультета философских и социальных наук Белгосуниверситета начали учебный семестр с акции протеста, сообщает телеграм-канал «ФФСН бастуе».

«Время понемногу пробуждаться от зимней спячки. Помните о своих друзьях и соратниках! Мечта о весне скоро сбудется, но в конце зимнего мрака важно поддерживать и подкреплять друг друга. Из этой поддержки, солидарности и простой человеческой теплоты прорастает та мощь, которой мы уже сейчас строим свое будущее. Весной события ускоряются, и каждому из нас понадобятся новые силы. Продолжаем идти к свету вместе!

Очень интересно, что простое поздравление вызвало агрессивную реакцию со стороны сотрудника службы охраны БГУ - вплоть до превышения им своих полномочий и физического нападения на участников акции. Теперь мы знаем, что самое страшное оружие, которое, видимо, наголову разрушит стены нашего корпуса и должно быть остановлено любыми средствами - это плакаты с названиями специальностей факультета. ФФСН, мы сила!», — заявили участники акции.

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