Как белорусы протестовали 10 февраля

Акции прошли по всей стране.

Сегодня в разных уголках Беларуси прошли акции протеста.

Жители Лиды прошлись маршем;

Стиклево (Минский район) поддержали политзаключенных;

Ратомка вышла на вечернюю акцию протеста;

Заславль поддерживает журналистов tut.by и «Белсата»;

Гомель и минский Юго-Запад вышли с национальными флагами.

Белорусы поздравляют Павла Латушко с днём рождения;

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