закрыть
11 февраля 2021, четверг, 0:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как белорусы протестовали 10 февраля

  • 10.02.2021, 23:37
  • 1,794
Как белорусы протестовали 10 февраля

Акции прошли по всей стране.

Сегодня в разных уголках Беларуси прошли акции протеста.

Жители Лиды прошлись маршем;

Стиклево (Минский район) поддержали политзаключенных;

Ратомка вышла на вечернюю акцию протеста;

Заславль поддерживает журналистов tut.by и «Белсата»;

Гомель и минский Юго-Запад вышли с национальными флагами.

Белорусы поздравляют Павла Латушко с днём рождения;

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок
Банкиры, спрячьте ваши зонтики!
Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе Наталья Радина
Чего же они так боятся?
Чего же они так боятся? Валерий Карбалевич