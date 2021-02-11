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Посольство США назвало поведение одного из госСМИ Беларуси недопустимым

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  • 11.02.2021, 8:13
  • 11,781
Посольство США назвало поведение одного из госСМИ Беларуси недопустимым

Американские дипломаты готовы рассказать прессе подробности.

Посольство США в Беларуси выступило со специальным заявлением по поводу поведения одного из государственных белорусских СМИ в отношении американского дипломата. Такое поведение названо недопустимым. Посольство не уточняет, о каком именно СМИ идет речь.

Текст заявления опубликован на сайте посольства 10 февраля.

«В Беларуси и во всем мире американские дипломаты, как и дипломаты из других стран, регулярно посещают местные судебные заседания, наблюдают за протестами и демонстрациями, а также встречаются с членами оппозиционных политических партий и правозащитниками. Дипломаты Соединенных Штатов делают это, особенно в случаях, когда речь идет о свободе СМИ, других основных свободах и верховенстве закона, которые имеют большое значение уже достаточно давно. Беларусские дипломаты в США могут поступить так же; в конце концов, в Америке есть представительство политических партий, судебные процессы, акции протеста и правозащитники. Дипломатическое наблюдение за местными условиями и событиями является общепринятой практикой во всем мире», — говорится в заявлении.

«Поведение одного из государственных СМИ Беларуси в отношении американского дипломата после его наблюдения за судебным процессом по уголовному делу в Минске против журналистов Белсата Екатерины Андреевой (Бахваловой) и Дарьи Чульцовой 9 февраля является недопустимым. Посольство США в Минске готово ответить на запросы прессы по мере их возникновения. Журналистов Белсата обвинили в «организации мероприятий, грубо нарушающих общественный порядок», обвинения, которые США, страны-партнеры и правозащитные организации во всем мире назвали возмутительными», — заявило посольство.

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