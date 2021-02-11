Бастующие работники «Гродно Азота» оспаривают незаконные решения руководства 2 11.02.2021, 15:15

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Судью, который сочувствует работникам, могут заменить.

10 февраля в гродненском суде, как стало известно сайту Charter97.org, начался судебный процесс по иску бастующих работников «Гродно Азота» против руководства предприятия. Работники оспаривают свое незаконное увольнение.

В ходе заседания имела место фальсификация документации — документы об увольнении «подгоняют» задним числом под удобную для руководства статью.

К слову, слушание судебного дела перенесли на понедельник. Cудья плохо себя чувствует, но работники подозревают, что судью заменят, так как он задавал неудобные вопросы юристу, представляющему «Гродно Азот».

Отметим, что именно на «Гродно Азоте» были одни из самых массовых забастовок в прошлом году.

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