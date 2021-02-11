Европарламент потребовал остановить запуск БелАЭС 11.02.2021, 19:28

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Европарламент принял резолюцию по Островецкой АЭС.

Европарламент принял резолюцию, требующую приостановить запуск Белорусской АЭС в Островце из-за опасений, связанных с ее безопасностью, передает euronews.com.

"Станция создается как геополитический проект Беларуси и России, ее строительство и будущая эксплуатация являются источником возможной угрозы для Европейского союза и его государств-членов в смысле безопасности, здоровья людей и защиты окружающей среды", - говорится в резолюции, принятой в четверг на пленарной сессии ЕП в Брюсселе.

В ходе состоявшегося дистанционного голосования по резолюции 642 евродепутата проголосовали "за", 29 – "против", воздержался 21 парламентарий.

Европарламент "глубоко сожалеет о поспешном коммерческом запуске АЭС в марте 2021 года и подчеркивает, что все рекомендации Европейской группы регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) должны быть выполнены до того, как АЭС сможет начать промышленную эксплуатацию".

Обеспокоенность европейских парламентариев вызывает тот факт, что сооружаемая Росатомом Островецкая АЭС расположена в 50 км от Вильнюса (Литва) и в непосредственной близости от границ других стран ЕС: Польши, Латвии и Эстонии.

Европарламент считает ввод станции в эксплуатацию в марте этого года "поспешным" и отмечает, что она "не соответствует самым высоким международным стандартам экологической и ядерной безопасности, включая рекомендации МАГАТЭ".

В резолюции приводятся конкретные технические и технологические претензии к АЭС, а также указывается на недостаток прозрачности проекта и "низкий уровень обеспечения качества и контроля" при его исполнении.

Европарламент "настоятельно призывает Беларусь без дальнейших промедлений обеспечить полное соблюдение международных стандартов ядерной и экологической безопасности, а также прозрачное, всеобъемлющее и конструктивное сотрудничество с международными органами; предлагает прекратить избирательное применение стандартов и рекомендаций МАГАТЭ".

Предлагается ввести постоянный контроль за выполнением этих стандартов независимым регулирующим органом. Белорусский Госатомнадзор, по мнению парламентариев, "находится под постоянным политическим давлением и не обладает достаточной независимостью". Они предлагают конкретные направления проверки и тестирования.

Европарламент приветствует первую фазу текущего экспертного обзора ЕС, включающую посещение объекта в начале февраля, и призывает к своевременному завершению процесса, чтобы предварительный отчет о нем был готов до марта, когда планируются запуск АЭС.

Европарламент подтвердил отказ стран Балтии от коммерческого обмена электроэнергией с Беларусью. А до того, как они будут окончательно отключены от электрического кольца BRELL (Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы), Еврокомиссия должна обеспечить, чтобы электроэнергия Островецкой станции никоим образом не попадала в ЕС.

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