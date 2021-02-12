Менеджеры по импичменту изложили главные аргументы против Трампа 12.02.2021, 8:15

Сегодня и субботу слово будет передано защите.

В Сенате в четверг продолжилось разбирательство пр импичменту Дональда Трампа. Демократы из Палаты представителей, выступавшие в качестве обвинителей в рамках разбирательства по импичменту, снова излагали свои аргументы, стремясь доказать, что он спровоцировал атаку на Капитолий, сообщает «Голос Америки».

Менеджер по импичменту, конгрессвумэн от Калифорнии Дайана Дегетт, напомнила событиях 6 января, подчеркнув, что они представляли собой мятеж и что президент Трамп был тем человеком, который послал своих приверженцев штурмовать Капитолий.

Дегетт подчеркнула сходство между формулировками, использованными Трампом в выступлении, прозвучавшем ранее в тот же день, и лозунгами его приверженцев, атаковавших здание Конгресса.

В частности, она провела параллель между восклицаниями, раздававшимися в толпе, и формулировками, ранее использованными Трампом: в обоих случаях использовался термин «гражданская война».

Кроме того, конгрессвумэн отметила, что, по словам некоторых участников атаки на Капитолий, они пришли туда, потому что этого хотел от них президент.

В подтверждение своих заявлений Дегетт демонстрировала фрагменты видеозаписи, запечатлевшей события 6 января.

По словам менеджера по импичменту, участники событий рассчитывали, что не понесут наказания за содеянное, поскольку выполняют распоряжения президента. Свое утверждение Дегетт проиллюстрировала словами некоторых сторонников Трампа, участвовавших в нападении на Капитолий.

Законодатель отметила, что в толпе ворвавшейся в здание Конгресса, звучали расистские лозунги.

Говоря об ущербе, нанесенном США в результате событий 6 января, Дегетт отметила и ущерб международной репутации страны.

Выступивший затем конгрессмен Джейми Раскин подчеркнул роль, которую сыграли в этих событиях экстремистские группировки. По словам Раскина, именно президент Трамп призвал их прибегнуть к насилию.

Свое утверждение конгрессмен проиллюстрировал фрагментами ряда выступлений Трампа, относящихся к более раннему времени.

Участникам заседания была, в частности, продемонстрирована видеозапись его заявления по поводу беспорядков в Шарлотсвилле в августе 2017 года.

Касаясь более поздних событий, Раскин напомнил о реакции Трампа на риторику и действия экстремистов в штате Мичиган, в частности, на изрекаемые ими угрозы в адрес губернатора штата Гретхен Уитмер.

Связав примирительные заявления Трампа по поводу мичиганских экстремистов с его выступлением 6 января, Раскин заявил, что теперь уже бывший президент «хорошо знал, что делал», подстрекая толпу, которой предстояло атаковать Капитолий.

Сменивший Раскина на трибуне конгрессмен Тед Лью напомнил, что Дональд Трамп ни разу не осудил нападение на главный законодательный орган страны и не выразил раскаяния по поводу случившегося. Законодатель отметил, в частности, что даже в обращении Трампа к участникам штурма с призывом разойтись содержалось выражение симпатии и сочувствия к ним.

Это обстоятельство заставляет думать, что Дональд Трамп готов и в будущем поступать так же, как он поступал в преддверии атаки на Конгресс, отметил конгрессмен. В этой связи Лью напомнил, что многие представители Республиканской партии, в том числе законодатели, были возмущены поведением Трампа и назвали его «постыдным».

Конгрессмен Дэвид Сислини отметил, что атака на высший законодательный орган США продемонстрировала чувство безнаказанности экстремистов. Он вновь напомнил в этой связи об их призывах убить вице-президента США Майка Пенса и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Законодатель привел и свидетельства той опасности, которой в ходе событий 6 января подверглись другие представители законодательной власти, а также сотрудники Конгресса.

Остановившись на расистских выкриках штурмовавшей Капитолий толпы, Сислини подчеркнул, что во многих случаях они были направлены против сотрудников сил правопорядка.

Накануне, в среду, команда обвинения также сосредоточилась на этих событиях. Сенаторам, выступавшим в качестве жюри присяжных, показали новые видеозаписи беспорядков, где видно, как участники штурма били окна в здании и вступали в столкновения с полицией. Группа демонстрантов разыскивала вице-президента и приблизилась на расстояние 30 метров к помещению, где находился Пенс со своей семьей. Другая группа ворвалась в кабинет Пелоси, которая к тому моменту уже успела переместиться в укрытие.

Как сообщал ранее помощник команды обвинителей, в четверг они планировали продемонстрировать «чудовищные» масштабы последствий атаки и подчеркнуть роль Трампа в разжигании беспорядков.

Теперь, после того, как менеджеры по импичменту завершили изложение своей позиции, слово будет предоставлено адвокатам Трампа: им будет отведено 16 часов в пятницу и субботу.

Защита настаивает, что экс-президент не несет ответственности за атаку.

Добиться вынесения обвинительного приговора демократам будет непросто, поскольку за него должны проголосовать две трети сенаторов, то есть все 50 демократов и хотя бы 17 республиканцев.

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