Белорусы Киева провели яркую акцию против Таракана 12.02.2021, 10:02

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Под посольством Беларуси был организован открытый микрофон.

Пока полоумный Таракан вещал на всю страну про «единство» свезенной массовке, белорусы Киева, не смотря на непростые погодные условия, провели свое собрание, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Под посольством был организован открытый микрофон, на котором выступали приглашенные спикеры самых разных взглядов, а потом просто любые желающие, все, кто готов отстоять свободу своей страны от лукашистов. Минутой молчания присутствующие почтили всех погибших за свободу нашей страны, а в конце прозвучал народный гимн «Пагоня», объединивший всю нацию в самое непростое время.

«Но мы вместе, мы сила, и чтобы это показать, не нужно силком сгонять кого-то на проплаченные мероприятия. А потому за нами правда. Жыве Беларусь!», — заявили участники акции.

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