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Латвия и Литва будут содействовать проведению свободных выборов в Беларуси в 2021 году

  • 13.02.2021, 13:36
Латвия и Литва будут содействовать проведению свободных выборов в Беларуси в 2021 году

Президенты двух балтийских стран провели переговоры.

Поддерживать усилия для проведения в Беларуси свободных президентских выборов в 2021 году договорились президенты Латвии Эгилс Левитс и Литвы Гитанас Науседа, сообщила пресс-служба литовского лидера по итогам прошедших 12 февраля онлайн-переговоров глав двух государств, пишут naviny.online .

Стороны обсудили ситуацию в Беларуси, где «продолжается применение силы» в отношении граждан», условились продолжить помощь белорусскому гражданскому обществу в его борьбе за демократические преобразования, подготовить на региональном уровне дополнительные санкции в отношении ответственных за нарушения прав и свобод человека.

«Мы должны поддерживать тех, кто стремится к свободе, демократическим ценностям, суверенитету и территориальной целостности, защищает права человека и свободы», — заявил Науседа.

Лидеры Латвии и Литвы обсудили также вопросы безопасности Белорусской АЭС и борьбы с появлением на балтийском рынке электроэнергии с «ненадежных атомных станций третьих стран».

По информации пресс-службы латвийского президента, Левитс и Науседа согласились с тем, что Евросоюз должен и дальше выступать единым фронтом в поддержку демократических устремлений белорусского народа.

В тот же день белорусский вопрос обсудили на встрече в Риге главы внешнеполитических ведомств двух стран Эдгарс Ринкевичс и Габриэлюс Ландсбергис. «Оба министра подчеркнули, насколько важно для Латвии, Литвы и Эстонии продолжать взаимную координацию и говорить единым голосом о ситуации в Беларуси», — сообщила пресс-служба МИД Латвии.

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