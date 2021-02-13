Госдеп США объявил о подготовке ответных мер против Кремля 13.02.2021, 13:42

Будет задействован широкий набор политических инструментов.

Власти США ведут работу над ответными мерами из-за ужасающего положения с правами человека в России. Об этом на брифинге сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс, стенограмма его слов опубликована на сайте ведомства.

«Что касается режима [президента России Владимира] Путина, вы слышали меня, и вы слышали, как другие в администрации негативно высказываются об ужасающем положении России в области прав человека. <…> Существует широкий набор соответствующих политических мер реагирования на то, что мы наблюдаем со стороны России», — заявил Прайс.

В своем выступлении он упомянул «репрессии» властей России в отношении участников акций протеста в поддержку Алексея Навального.

11 февраля Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, что Евросоюз начал разрабатывать санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным. Ожидается, что министры иностранных дел ЕС примут первое решение по этому вопросу 22 февраля.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом из-за новых санкций.

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