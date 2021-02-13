Медики из Канады сравнили статистику по коронавирусу и гриппу 13.02.2021, 14:26

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Исследование проводилось в крупных больницах Торонто и Миссисауге.

Ученые из Канады сравнили смертность от коронавируса и гриппа, и выяснили, что в первом случае эти показатели 3,5 раза выше.

Исследование проводилось в крупных больницах Торонто и Миссисауге с 1 ноября 2019 года по 30 июня 2020 года. Результаты опубликованы в журнале CMAJ.

Изучив данные о госпитализациях, врачи пришли к выводу, что пациенты с коронавирусом в 1,5 раза чаще попадали в отделение интенсивной терапии и в 1,5 раза дольше находились в больнице, чем в случаях с гриппом.

Также смертность у пациентов с COVID-19 в 3,5 раза оказалась выше, чем с гриппом.

Авторы исследования связывают это с низким уровнем иммунитета к коронавирусу по сравнению с сезонным гриппом. Они считают, что эти различия исчезнут после появления коллективного иммунитета.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирус мутирует "гораздо медленнее", чем сезонный грипп. Даже несмотря на то, что новый штамм в Великобритании позволяет ему распространяться легче.

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