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Гарри Погоняйло: Нужно дожимать режим всеми возможными дипломатическими, экономическими и политическими средствами

  • 16.02.2021, 15:12
Гарри Погоняйло: Нужно дожимать режим всеми возможными дипломатическими, экономическими и политическими средствами
Гарри Погоняйло

Закончит узурпатор плохо.

С самого утра по всей Беларуси массово прошли обыски у журналистов, активистов и правозащитников. Сайт Charter97.org попросил председателя Белорусского хельсинского комитета Гарри Погоняйло прокомментировать ситуацию:

– Я знаю только то, что читал с утра. Я попытался обзвонить знакомых из «Весны» и БАЖ, но так ни до кого не дозвонился. Я знаю, что сейчас люди прошли эти процедуры и некоторые ребята уже на свободе, то есть они не арестованы, не задержаны.

– Какой должна быть международная реакция на обыски правозащитников и журналистов?

– Я считаю, что в целом по Беларуси хватит всевозможных резолюций. Нужны решительные действия, потому что ситуация крайне опасная для наших граждан. Режим звереет буквально на глазах и с каждым часом. Понятно, что власти готовятся к весне и наносят упреждающие удары, примитивные удары по наиболее активным организациям, в том числе правозащитным.

В этой ситуации, которую мы не просто наблюдаем, а в которой живем, жертвам режима нужна помощь, солидарность, помощь всякого рода. Все кто могут ее оказывают, в том числе и материальная помощь и другие виды, потому что в этом заключается солидарность. Именно на эту солидарность откликаются не только граждане Беларуси, но и наши зарубежные диаспоры, правительства государств, институты Организации Объединенных Наций, Евросоюза, Соединенных Штатов Америки. Однако, этого мало.

Необходимо режим дожимать всеми возможными дипломатическими, экономическими, политическими и прочими средствами, которые сегодня есть в арсенале, как у правительств конкретных государств, так и у территориальных сообществ, такие как: Совет Европы, Европейский Союз, ООН, в частности Комитет по правам человека. Но я еще раз скажу, резолюций в данном случае осуждающих режим или по существу, написанных в поддержку жертв режим, этого уже сегодня явно недостаточно.

– Как вы считаете, не выжил ли Лукашенко из ума и не отрезает ли себе таким образом все возможные варианты, кроме судьбы Каддафи и Чаушеску

– Относительно психического заболевания Лукашенко уже официально речь идет начиная с начала 2000-х годов. Я не врач-психиатр и не могу сказать четко и определенно реально ли он имеет те диагнозы, которые например установили для него установили врачи-психиатры, в том числе Дмитрий Щигельский, который ныне находится в США. То что он явно неадекватно себя ведет и рационально в ряде случаев, – это факт.

Закончит он, в принципе, плохо. Как конкретно, видимо история вряд ли может повториться. Вы назвали Каддафи и Чаушеску, белорусский народ менее кровожаден, чем ливийский или те же разгоряченные, темпераментные румыны. Тем не менее судьба его незавидная.

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