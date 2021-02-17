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Предполагаемая дочь Путина рассказала об отравлении Навального

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  • 17.02.2021, 8:29
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Предполагаемая дочь Путина рассказала об отравлении Навального
фото Елизаветы Кривоногих в Instagram

Луиза Розова пообщалась в социальной сети Clubhouse с автором расследования о ней ее матери Светлане Кривоногих.

Луиза Розова, предполагаемая внебрачная дочь Владимира Путина, пообщалась в Clubhouse с журналистом «Проекта» Андреем Захаровым — автором расследования о ней и ее матери Светлане Кривоногих. Расшифровку разговора приводит Znak.

В ходе беседы Розова рассказала, что благодарна журналисту за это расследование, поскольку оно повысило популярность девушки в соцсетях.

«У меня в жизни был такой затор, стагнация. Я очень благодарна, что у меня появилась такая возможность. Меня осветили и узнали мой аккаунт. Я никак не пытаюсь и никогда не пыталась популяризировать себя. Чувствую себя прекрасно, можно за меня не переживать. Моя жизнь продолжается, и все хорошо», — сказала она.

Розова также рассказала, что учится на факультете менеджмента в сфере арт и культуры в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна.

В какой-то момент подруга Розовой удалила журналиста из комнаты, однако девушка продолжила отвечать на вопросы. В ходе беседы ее спросили о фразе «если бы хотели убить, убили».

«По поводу вашего вопроса… Знаете, есть такая штука… Не знаю, правильно ли я сейчас скажу… Называется «золотой миллиард», это общество таких богачей, которые как раз устроили всю эту канитель с коронавирусом… Получается, что они убивают людей. Почему, если они могут это делать, то правительство не может — в разумных целях? Не скажу, что я за, но такое есть, и мы в этом живем», — ответила Розова.

На главный вопрос — действительно ли она является дочерью Владимира Путина — девушка отвечать не стала.

В ноябре прошлого года «Проект» выпустил расследование о жительнице Петербурга Светлане Кривоногих, которая получила долю в банке «Россия» якобы благодаря отношениям с Владимиром Путиным. По информации издания, у Кривоногих есть дочь Елизавета с отчеством Владимировна, которая живет под другим именем и фамилией.

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