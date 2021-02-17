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Жители Гродно вышли на акцию и поблагодарили белорусскую диаспору Санкт-Петербурга

  • 17.02.2021, 9:53
Жители Гродно вышли на акцию и поблагодарили белорусскую диаспору Санкт-Петербурга

Вместе — до победы!

Жители гродненской Ольшанки передали слова благодарности белоруской диаспоре Санкт-Петербурга, которая уже 192 дня подряд выходит на акции солидарности.

Видео опубликовал телеграм-канал «Хартия-97%».

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