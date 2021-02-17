Жители Гродно вышли на акцию и поблагодарили белорусскую диаспору Санкт-Петербурга
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Жители гродненской Ольшанки передали слова благодарности белоруской диаспоре Санкт-Петербурга, которая уже 192 дня подряд выходит на акции солидарности.
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