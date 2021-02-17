Астрономы нашли систему, в которой звезда и планеты вращаются в разные стороны 17.02.2021, 20:29

фото: Christoffer Grønne

Обычно направления вращения небесных тел совпадают.

Астрономы обнаружили систему, в которой звезда вращается в одну сторону, а планеты, которые ее окружают, - в другую. По мнению ученых, это может быть связано с влиянием соседнего тела, сообщает «Популярная механика».

В Солнечной системе направления вращения звезды и планет совпадают. Причина этого кроется в механизме формирования небесных тел вокруг звезд. Молодая звезда появляется из газопылевого диска, который раскручивается под действием ее собственного момента вращения. В этом диске постепенно и формируются планеты, которые приобретают то же направление движения.

Чуть более 10 лет назад ученые впервые заметили системы, в которых планеты и звезда вращаются в разных направлениях. Теперь исследователям удалось заметить второй подобный случай и смогли найти причину такого положения дел. Еще в 2012 году авторы новой работы разработали теоретическую модель, которая описывала возможность изменения направления вращения протопланетного диска и наклона орбит экзопланет под действием гравитационного притяжения соседних звезд.

Обнаружив систему К2-290, ученые решили, что она подходит для проверки этой модели. В ней не только наблюдается разное направление вращения звезды и планет, но и присутствует второе светило, которое располагается на расстоянии менее светового года и может воздействовать на тела в системе. И действительно, модель довольно точно описала то, что происходит в системе.

Одно из следствий этого открытия состоит в том, что астрономы теперь будут вынуждены пересмотреть свои взгляды на процессы формирования планет. Открытие показывает, что на раннем этапе развития в системе направление вращения планет и родительской звезды не обязательно должно совпадать.

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