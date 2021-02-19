Во время последнего слова активистки «Страны для жизни» люди в суде плакали 1 19.02.2021, 19:12

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Ольга Павлова

Фото из личного архива

Ольга Павлова выразила чувства к своей стране и ко всему тому, что в ней происходит.

Политзаключенную Ольгу Павлову, активистку «Страны для жизни» и члена инициативной группы Светланы Тихановской, наказали тремя годами ограничения свободы без направления в исправительное учреждение — «домашней химией». Приговор вынесла судья суда Ленинского района Марина Запасник. Гособвинителем на процессе выступал прокурор Александр Романович. Адвокат женщины — Иван Чижик.

В начале процесса Ольга Павлова заявила отвод судье из-за того, что не доверяет ей, потому что ранее Марина Запасник незаконно привлекла Ольгу к ответственности по административной статье 23.34. Ходатайство отклонили как необоснованное, пишет «Солидарность».

Упорное непрерывное нарушение общественного спокойствия

Ольгу Павлову признали виновной по части первой статьи 342 Уголовного кодекса.

Не перебивать последнее слово

Еще в начале заседания Ольга Павлова заявила ходатайство, чтобы ее последнее слово заслушали, не перебивая. Судья его удовлетворила. Во время ее речи присутствующие плакали, затем — судебный зал встал, чтобы зааплодировать.

Сначала Ольга попросила милицию уйти от нее на безопасное расстояние, а потом сказала:

— Согласно ст. 53 Конституции РБ, каждый человек обязан уважать честь, достоинство и права другого человека, поэтому перебивание последнего моего слова считается как неуважение и нарушение Конституции.

Эпиграфом для своего последнего... заключительного слова я взяла строчку из божественной комедии Данте Алигьери: «Пока хоть листик у надежды бьется».

Высокий суд, в последнем слове хочется выразить свои чувства к своей стране и ко всему тому, что в ней происходит. Но лучше всего отражает эту действительность происходящего сегодня и состояние порыва моей души главный герой великого русского классика Толстого повести «Воскресение», написанной им 120 лет назад, а ничего по факту и не изменилось. Итак, цитирую:

«Суд есть только административное орудие для поддержания существующего порядка вещей, выгодного одному из сословий. Все дело в том, что это сословие признает законом то, что не есть закон и не признает то, что есть вечно закон самим Богом написано в сердцах людей.

От того-то и бывает так тяжело с этими людьми, и они страшнее разбойников: разбойник все же может пожалеть. Эти же не могут пожалеть, они застрахованы от жалости.

Если бы была задана психологическая задача, как сделать так, чтобы нашего времени — христиане, гуманные, просто добрые люди — совершали самые ужасные злодейства, не чувствуя себя виноватыми, то возможно только одно решение: надо чтобы было то самое, что есть: надо, чтобы эти люди были губернаторами, смотрителями, офицерами, полицейскими...

То есть, во-первых, были уверены, что есть такое дело, называемое «государственной службой», при которой можно обращаться с людьми, как с вещами: без человеческого, братского отношения к ним.

А во-вторых, чтобы люди этой самой государственной службой были связаны так, чтобы ответственность за последствия поступков их с людьми не падала ни на кого отдельно.

Все дело в том, что люди думают, что есть положения, в которых можно обращаться с человеком без любви, как с вещью, а таких положений нет. С людьми нельзя обращаться без любви, и это не может быть иначе, потому что взаимная любовь между людьми есть основной закон жизни человеческой... Ищите царства Божия и правды его, а остальное приложится вам. А вы ищете остального и, очевидно, не находите его».

Я хочу, чтобы вы задумались, что есть мораль даже трусливого малодушного сословия, одержимого жаждой власти и ее удержания... Как беззаконно сегодня выносятся приговоры над людьми, как конституционные права были попраны фальсификациями на выборах в августе 2020 года и какое насилие, геноцид совершают сейчас над своим же народом.

Я была на Окрестина с 9 по 12 августа и имею полное право говорить об этом громко и вслух, так как своими глазами видела, как до смерти избивали мужчин. И меня били в том же числе. Начальник ЦИП Окрестина Шапетько и Врублевский, сотрудник ЦИПа. Пережила газовую камеру, которую устроили сотрудники ЦИПа для женщин. Так вот равнодушие — это страшно! Мерилом добра и зла является совесть.

Так вот, совести у вас нет! В РБ высшим юридическим законом является конституция, а не противозаконные приказы начальства и ваш страх потерять работу».

Последнее слово Ольга закончила стихотворением Лермонтова «Ты мог быть лучшим королем» и словами «Дай упокой душам умерших наших сограждан в этой борьбе».

Ольга Павлова — член инициативной группы Светланы Тихановской, активистка «Страны для жизни», политзаключенная. До апреля 2020 года работала главным косметиком в фирме «Белита». Когда начался коронавирус, она с ребенком на месяц самоизолировалась на даче. В это время женщина заметила канал Сергея Тихановского «Страна для жизни», много смотрела и читала о том, что происходит в Беларуси, и захотела присоединиться к команде.

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