Эксперты назвали чай, который снижает уровень сахара в крови

Эксперты назвали чай, который снижает уровень сахара в крови3
- 20.02.2021, 11:38
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Это растения используют также для лечения простуд и сезонных аллергий.
Листья крапивы содержат много полезных антиоксидантов, витаминов и минералов, которые могут присутствовать в чае из этого растения.
Эта информация опубликована в International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (перевод — u-news.com.ua).
Крапива двудомная, или Urtica dioica, – это многолетнее цветущее растение, произрастающее в Северной Америке, Европе и Азии. Это обычное растение, которое можно есть. Люди также используют его в лечебных травах и народной медицине.
Исторически сложилось так, что люди использовали крапиву для лечения самых разных заболеваний, в том числе:
ринит и сезонная аллергия;
затрудненное мочеиспускание;
воспаление и боль в суставах;
мышечные спазмы;
высокое содержание сахара в крови;
бактериальные инфекции, такие как инфекции мочевыводящих путей.
Однако, как указывается, научные исследования крапивного чая ограничены. Большинство исследований сосредоточено на сушеных листьях крапивы или настойках крапивы.