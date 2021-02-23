закрыть
23 февраля 2021, вторник, 13:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые рассказали о кулинарных пристрастиях древних мальтийцев

1
  • 23.02.2021, 11:55
  • 1,386
Ученые рассказали о кулинарных пристрастиях древних мальтийцев
Фото: Davide Tanasi

В ходе нового исследования антропологи изучили остатки глиняной посуды древних жителей Мальты.

Предки современных мальтийцев были животноводами. Однако основой их рациона было вовсе не мясо, а растительная пища на основе пшеницы и ячменя. Помимо этого они предпочитали злаковые каши на молоке и сыры наподобие современной рикотты. А еще они знали, как сохранить собранное зерно, пишет «Вокруг света».

Новое исследование – это часть международного археологического проекта, посвященного истории средиземноморской кухни. Проект осуществляется под руководством профессора Давиде Танаси из Института перспективных исследований культуры и окружающей среды Университета Южной Флориды (США).

В ходе нового исследования антропологи изучили остатки глиняной посуды древних мальтийцев с помощью метода масс-спектрометрии.

Ранее этот метод успешно применялся для идентификации древних белков в костях. Однако примеров эффективного извлечения и идентификации белков из керамических артефактов известно относительно немного.

Тем не менее авторы последнего исследования продемонстрировали довольно результативный пример применения масс-спектрометрии для анализа глиняной посуды на предмет органических остатков и белков. Это позволило исследователям определить основные ингредиенты, входившие в рацион древних мальтийцев.

Исследователи проанализированы различные типы керамических изделий. Команду интересовали функции сосудов, а вместе с тем и кулинарные привычки мальтийцев. Получая больше информации о черепках, ученые больше узнавали и о методах обработки продуктов.

Анализ показал, что в некоторых посудинах находилась смесь коровьего молока и злаков: доисторической каши.

В подавляющем большинстве крупных кувшинов для хранения обнаружили остатки белков, характерных для пшеницы. Тогда как некоторые подобные сосуды использовались для хранения ячменя.

Наличие больших кувшинов, в которых обнаружились следы зерновых, указывало на навыки хранения урожая, а также его распределения между членами общины.

Исходя из результатов анализа, древние жители Мальты преуспели в изготовлении молочных продуктов. Изучая фрагменты керамики, Танаси и его команда сделали неожиданное открытие.

Керамический сосуд с зазорами, который антропологи раньше считали курильницей, оказался емкостью для изготовления сыра. Она напоминает сито для рикотты.

Это исследование доисторической керамики команда Танаси проводила в партнерстве с организацией «Наследие Мальты» (Heritage Malta) и Мальтийским университетом.

Анализ образцов осуществлялся в Лаборатории органической масс-спектрометрии факультета химических наук Катанийского университета (Италия) совместно с Университетом Экс-Марсель (Франция).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мы сможем
Мы сможем Наталья Радина
Если мама Ромы говорит нам «продолжайте борьбу», то мы обязаны продолжать борьбу
Если мама Ромы говорит нам «продолжайте борьбу», то мы обязаны продолжать борьбу Екатерина Снытина
Лукавые рейтинги
Лукавые рейтинги Андрей Санников
Мы гордимся вами, девочки
Мы гордимся вами, девочки Ирина Халип