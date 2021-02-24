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Продолжается давление на активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк

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  • 24.02.2021, 13:45
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Продолжается давление на активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк

Мать двоих детей принудительно направили на психиатрическую экспертизу.

22 февраля брестский активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо после 12 суток ареста вышел из ИВС. А сегодня он рассказал «Белсату», что его жену, мать двоих детей и активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк 23 февраля этапировали из Брестского СИЗО № 7 в «Новинки».

«Там в течение двух недель моя жена будет проходить судебно-психологически-психиатрическую экспертизу. Считаю, что это давление на человека, чтобы морально сломать, месть за позицию. Она не признает следователей, которые ходят к ней, и не дает никаких показаний, так как считает их преступниками», – сказал Андрей Шарендо.

В «Новинках» Полина не сможет получать писем. Напомним, Полину Шарендо-Панасюк задержали в собственной квартире 3 января. Против активистки «Европейской Беларуси» сфабриковали уголовное дело.

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