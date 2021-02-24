Адвоката Николая Статкевича и блогера Дмитрия Козлова лишили лицензии

Адвоката Николая Статкевича и блогера Дмитрия Козлова лишили лицензии10
- 24.02.2021, 19:30
- 1,554
Владимир Созончук заявил, что не удивлен этому решению.
Сайту Charter97.org стало известно, что сегодня был лишен лицензии адвокат блогера Дмитрия Козлова (Серого кота) и оппозиционного политика Николая Статкевича Владимир Созончук.
— Дисциплинарная комиссия минской городской коллегии адвокатов, то бишь — мои коллеги, рассмотрела направленное против меня дисциплинарное представление. Данное представление родилось на основании письма главы Следственного коммитета Ивана Носкевича, — рассказал нам Владимир Степанович.
Как бы странно не звучало, адвоката лишили лицензии за то, что он отказался подписать подписку о неразглашении в деле блогера Дмитрия Козлова и тем самым «нарушил его право на защиту»:
— Когда решение вступит в силу, я дальше не смогу защищать Дмитрия Козлова и Николая Статкевича.
Владимир Созончук абсолютно не удивлен этим решением и не держит зла на коллег:
— В общем-то, ситуация прогнозируемая, все всё понимают. Сказали, что дойдут до всех, вот и до меня дошли.
Разговор с сайтом Charter97.org Владимир Созончук закончил словами: «Жыве Беларусь!»
Напомним, Николая Статкевича и Дмитрия Козлова арестовали за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, однако по истечении срока наказания не выпустили, объявив подозреваемыми в рамках «дела Тихановского» по ч. 1 ст. 342 УК (подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).
Правозащитники признали обоих политзаключенными.