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Задержан экс-премьер Беларуси Сергей Румас?

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  • 3.02.2021, 12:58
  • 1,801
Задержан экс-премьер Беларуси Сергей Румас?
Сергей Румас

Официальный представитель КГБ прокомментировал эту информацию.

Еще вчера в различных телеграм-каналах появились сообщения о том, что бывшего премьер-министра Беларуси Сергея Румаса задержали. Сегодня появилось информация о задержании бывшего председателя правления «Белинвестбанка», а теперь исполняющего обязанности директора ОАО «Белорусская лесная компания» Геннадия Сысоя. Пока официально подтверждения этой информации нет, пишет onliner.by.

— Комитет государственной безопасности не подтверждает и не опровергает данную информацию, — рассказал официальный представитель КГБ Андрей Ярош.

Жена Сергея Румаса Жанна подтвердила nn.by информацию, что ее супруга нет дома.

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