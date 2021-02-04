БМЗ — фактически банкрот 4 4.02.2021, 15:31

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Скорее всего, на поддержку предприятия идут золотовалютные резервы.

В последние месяцы многие ресурсы писали о критическом положении Белорусского металлургического завода, пишет Telegram-канал NEXTA. Предприятие не просто дышит на ладан, оно без трех минут банкрот. При этом его формальное банкротство может спровоцировать цепную реакцию и обрушить всю финансовую систему Беларуси.

В течение года БМЗ нужно где-то найти три с половиной миллиарда рублей для погашения долгов. Часть выплат необходимо делать уже в этом месяце. Ситуация критическая.

И вот что сделали наши крепкие хозяйственники. На этой неделе телеграм-канал ЭКАНОМІКА обнаружил, что в конце января в непубличном режиме произошло рефинансирование долга БМЗ сразу на 619 миллионов долларов. Средства на это пошли, по всей видимости, из золотовалютных резервов. Больше неоткуда.

При этом предприятию позволили выпустить облигации без соблюдения каких-либо требований законодательства. Это значит, что БМЗ фактически признали банкротом. Теперь его долги становятся государственными и расплачиваться по ним будем уже мы с вами.

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