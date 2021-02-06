«Дело Румаса»: Следующий на очереди – Сидорский? 6.02.2021, 8:59

Паранойя толкает власти на неадекватные шаги.

В прессе появилась информация о возникновении так называемого «дела банкиров», которое ведет к бывшему премьер-министру Сергею Румасу. Пока государственные ведомства молчат, СМИ сообщают, что у правоохранителей могли возникнуть к чиновнику вопросы из-за работы на посту руководителя «Белагропромбанка» или «Банка развития».

Сам Сергей Румас, по всей видимости, находится за границей, куда он выехал к одному из сыновей на день рождения.

Сайт udf.by поинтересовался у экспертов: какое будущее может ожидать бывшего руководителя правительства?

«После отставки Лукашенко пристально следит за чиновниками»

Экономист и член политсовета ОГП Лев Марголин отметил, что вряд ли Румас рискнет вернуться в страну.

«Его ждет эмиграция, скорее всего. Судя по всему, Румаса своевременно предупредили – дела не возникают на ровном месте, они подспудно развиваются, видимо, кто-то из бывших знакомых дал знать. Не думаю, что в этот момент Румас оказался за пределами страны по случайности», – сказал Марголин.

Может ли бывший премьер быть замешан в коррупции или превышении служебных полномочий?

«Боюсь, досконально это выяснить мы сможем только после смены власти. Никто не даст независимых экспертам и юристам ознакомится с материалами уголовного дела, а кому разрешат – то только под подписку о неразглашении», – считает Марголин.

Мог ли Румас провиниться в глазах Лукашенко всего лишь одним известным фотоснимком с супругой на фоне протеста?

«Конечно, мог. У Лукашенко давно есть такая практика: если он отправляет какого-то чиновника в отставку, то затем определенные период пристально следит за ним. Если в течение примерно полугода чиновник ни чем себя в глазах Лукашенко не скомпрометирует, то ему дают теплое местечко. В этот момент, конечно, нужно проявлять особую бдительность. В глазах Лукашенко преступлением выглядит даже то, что Румас стоял и наблюдал за протестом. Так что это, вероятно, ответка, пусть немножко и запоздалая», – полагает Марголин.

В некоторых телеграм-каналах озвучивается версия, что Россия якобы могла рассматривать Румаса как потенциального преемника Лукашенко.

«Определенная логика в этой версии есть. Хотя Лукашенко в принципе не важно, есть у Румаса политические амбиции или нет. Ему достаточно того, что в народе такой вариант рассматривается – поэтому лучше перебдеть, чем не добдеть. Лукашенко считает: он подавил протест и сейчас нужно вырвать сорняки, которые глубоко укоренились, – и все для него будет хорошо. Но я думаю, он сильно ошибается», – отметил Марголин.

«Думаю, следующим будет Сидорский»

Бывший руководитель концерна «Амкодор» Василий Шлындиков отметил, что причиной недовольства Румасом со стороны Лукашенко не обязательно могла быть фотография на фоне протестов.

«Учитывая то, какая паранойя, сегодня существует на вершине власти, это, конечно, можно допустить. Но я думаю, что причина могла быть другая – и заключалась она в каком-то сливе с российской стороны. В России много разных сил и у них это обычная практика: сначала организуют, рассказывают, как будут помогать, а потом решают слить – что был какой-то разговор насчет Румаса», – сказал Шлындиков.

Он добавил:

«Румас в принципе неплохой мужик, лично у меня к нему нет никаких предубеждений».

Что может ждать бывшего руководителю правительства при возвращении в Беларусь?

«Тюрьма. Будут сидеть с Бабарико в соседних камерах. А за что посадить – у нас хорошо научились придумывать», – отметил Шлындиков.

Бывший руководитель концерна «Амкодор» также считает, что и дальше в Беларуси могут возникать дела против известных чиновников.

«Я думаю, следующим будет Сидорский. Если он вернется назад в Беларусь из Москвы, то назад уже может не уехать. Идет зачистка всех возможных вариантов. А русские наверняка рассматривали кандидатуру Сидорского на пост преемника Лукашенко. Так что думаю, нас ждет еще много необъяснимых событий», – сказал Шлындиков.

Напомним, Сергей Сидорский работал премьер-министром Беларуси в 2003-2010 годах, затем трудился министром по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии.

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