Профсоюзы французских журналистов призвали свое правительство усилить давление на белорусские власти 1 9.02.2021, 9:20

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Независимые журналистки Екатерина Андреева и Дарья Чульцова должны быть немедленно освобождены.

Накануне суда над сотрудницами телеканала «Белсат» Екатериной Андреевой (Бахваловой) и Дарьей Чульцовой три профсоюза французских журналистов призвали правительство своей страны напомнить белорусским властям об их обязательствах в области демократии, сообщают naviny.online.

В совместном заявлении под названием «Беларусь: в высшей степени символический процесс» подчеркивается, что Андреева и Чульцова, обвиняемые в участии в манифестации и нарушении работы транспорта, всего лишь освещали акцию протеста, а сейчас «делят печальную судьбу еще с девятью журналистами».

«Посягательства на базовые свободы — собраний, распространения и получения информации — выражаются в многочисленных задержаниях, тюремном заключении, различных угрозах в отношении населения, более года (так в оригинале. — ред.) протестующего против, как предполагается, мошеннического переизбрания президента Александра Лукашенко. Иностранной прессе запрещен въезд в страну», — отмечается в заявлении.

Профсоюзы SNJ (Национальный профсоюз журналистов), SNJ-CGT (Национальный профсоюз журналистов, аффилированный с крупнейшим французским профобъединением Всеобщая конфедерация труда) и CFDT journalistes (журналисты, входящие во Французскую демократическую конфедерацию труда), являющиеся членами Международной федерации журналистов, призвали к «мобилизации европейских журналистов», а своих коллег-соотечественников — как можно шире осветить начинающийся 9 февраля судебный процесс над Андреевой и Чульцовой, а также ситуацию со СМИ в Беларуси.

Андреева и Чульцова были задержаны 15 ноября 2020 года после прямого эфира с места разгона силовиками демонстрантов — на «площади Перемен» в Минске (двор на улице Червякова). Обеим было предъявлено обвинение по ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Журналисткам также вменяется в вину нанесение ущерба предприятию «Минсктранс» на 11 562 рубля 14 копеек: в результате их действий якобы была нарушена работа общественного транспорта.

Освободить журналисток призвали США, Международная коалиция за свободу СМИ, Международная федерация журналистов, Европейская федерация журналистов, Немецкий союз журналистов, Белорусская ассоциация журналистов и др.

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