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В Минск из Ростова-на-Дону прилетел самолет с росcийскими военными

  • 9.02.2021, 12:50
  • 1,961
В Минск из Ростова-на-Дону прилетел самолет с росcийскими военными
иллюстрационное фото

Что происходит?

Вчера, 8 февраля, в Беларуси началась совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск — то есть белорусских и российских военных.

Портал tut.by рассказывает, что это за мероприятие.

О чем речь?

Еще в воскресенье в Telegram-каналах появилась информация о прибывших в Беларусь российских военных — 15 человек прибыли из Ростова-на-Дону. Уточнялось, что российский контингент прилетел на самолете с бортовым номером RA-61733, на котором обычно передвигается 535-й транспортный смешанный авиационный полк 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Южного военного округа РФ.

Позже стало известно, что военные прибыли участвовать в штабной тренировке Объединенного командования региональной группировки войск.

Что это за тренировки? Они проводятся регулярно?

Да, раз в два года. По сути, штабные тренировки привязаны к крупнейшим совместным учениям, в которых принимает участие белорусская армия — «Запад» на территории Беларуси и «Щит Союза» в России. Так, два года назад, весной 2019-го в Минске прошло командно-штабное учение, а в сентябре белорусские военные отправились на «Щит Союза — 2019».

Двумя годами ранее, в марте 2017-го, белорусские и российские военные поучаствовали в командно-штабной тренировке, а осенью того же года начался «Запад-2017», и все узнали про Вейшнорию. Учитывая, что всего несколько месяцев осталось до «Запада-2021», проведение мероприятий Объединенного командования региональной группировки войск вполне логично.

Что за самолет прилетел в Беларусь и к какой части он приписан?

Борт с номером RA-61733, на котором прибыли российские военные, совсем новый. Это Ан-148 — один из пятнадцати самолетов, собранных в Воронеже по украинской лицензии по заказу Минобороны России. В известном оружейном блоге diana-mihailova указано, что транспортник в мае 2018 года передан в Отдельный 535-й транспортный смешанный авиационный полк 4-й Краснознаменной армии Военно-Воздушных Сил и Противовоздушной Обороны Южного военного округа.

Однако здесь может быть ошибка — насколько известно, 535-й полк был еще в 2003 году переформатирован в 229-ю авиационную базу. Затем часть пережила еще несколько переформирований и в итоге стала 30-м отдельным транспортным смешанным авиаполком.

Так или иначе, это действительно полк, выполняющий транспортные перевозки на юге России и приписанный к 4-й армии ВВС и ПВО. Помимо прочего, это соединение известно тем, что часть его подразделений базируется в Крыму и вооружена комплексами С-400.

Что вообще за региональная группировка войск?

Военное сотрудничество Беларуси и России началось еще в 90-х годах прошлого века. Логика тут простая: Россия получила «стратегическое предполье» в несколько сотен километров на Запад, Беларусь — прикрытие ее территории войсками и вооружением, которое страна не могла себе позволить самостоятельно. В 1999 году была создана общая для двух стран группа войск — ей и стала Региональная белорусско-российская группировка войск.

Еще в 2003 году российские и белорусские военные впервые провели совместное оперативное учение «Чистое небо — 2003», затем общие тренировки стали обычным делом. Окончательно сотрудничество оформилось к концу нулевых — в 2009 году было подписано Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Беларусь.

В том же году прошли учения «Запад-2009» и установилась практика раз в четыре года проводить в Беларуси очередной «Запад», а через два года — очередной «Щит Союза» в России.

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