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Второй импичмент Трампа: как будут судить бывшего президента США

  • 9.02.2021, 14:31
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Второй импичмент Трампа: как будут судить бывшего президента США
Дональд Трамп
фото: EPA

Демократы подготовили 80-страничный документ.

Дональд Трамп вошел в историю, став первым президентом США, которому дважды был объявлен импичмент. В прошлом году Сенат оправдал главу Белого дома, которого демократы обвиняли в злоупотреблении служебным положением и попытках воспрепятствовать правосудию. На этот раз обвинение только одно - подстрекательство к мятежу, сообщает BBC.

В середине дня во вторник Сенат США превратится в суд. Обвинение бывшему президенту будут предъявлять девять демократов членов Конгресса, выбранных спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси.

25 января они официально передали в Сенат статью обвинения бывшего президента. После этого лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер и глава республиканского меньшинства Митч Макконнелл согласились предоставить юристам Трампа дополнительное время для того, чтобы подготовить собственное ходатайство, опровергающее предъявленное экс-президенту обвинение.

80-страничный документ, описывающий, как считают демократы в Конгрессе, преступления, совершенные бывшим главой Белого дома, был передан в Сенат еще 2 февраля. Через шесть дней, 8 февраля, свою позицию изложили представители Трампа. По утверждению юристов, импичмент президента, уже сложившего свои полномочия, является неконституционным, а заявления экс-главы Белого дома, в которых он призывал своих сторонников не признавать итоги выборов и «сражаться до последнего», защищены Первой поправкой к Конституции США.

В минувший понедельник адвокаты экс-президента сообщили, что они полностью удовлетворены предложенными законодателями условиями, и готовы отстаивать свою позицию в предстоящем процессе.

«Этот процесс позволит нам объяснить сенаторам, почему мы считаем абсурдным и неконституционным попытку объявить импичмент частному лицу», - говорится в письме юристов.

Сколько времени займет процесс?

Слушания в Сенате начнутся в 13.00 во вторник по вашингтонскому времени (21.00 по московскому). Каждой из сторон для выступлений и обоснования своей позиции будет предоставлено по четыре часа. После этого палата проведет голосование, целью которого будет определение, имеет ли Сенат право рассматривать обвинения против президента, уже оставившего свой пост.

Всего в Сенате заседают 100 законодателей, и для принятия решения будет необходимо простое большинство - 51 голос.

Если решение о слушаниях будет все же принято, то уже в среду каждой стороне будет предоставлено по 16 часов для представления своей позиции. Согласно протоколу, представление аргументов может продолжаться не более восьми часов в день, и каждая из сторон не может излагать свои аргументы более двух дней подряд.

После этого сенаторам предоставляется четыре часа, в течение которых они могут задавать вопросы представителям обвинения и защиты, а затем еще четыре часа, во время которых законодатели должны решить, будут ли они запрашивать дополнительные свидетельства и документы, относящиеся к делу.

До этого представители обвинения уже заявляли о том, что они не видят смысла в вызове свидетелей: все сенаторы, которые будут рассматривать вопрос об импичменте, 6 января были в здании Капитолия и, таким образом, являются непосредственными свидетелями попытки штурма здания, в подстрекательстве к которому и обвиняют Трампа.

Ранее в слушаниях был предусмотрен перерыв - один из адвокатов Трампа, Дэвид Шоэн, попросил сделать паузу в слушаниях на время иудейского шаббата, с вечера пятницы до вечера субботы. Но в начале этой недели он отозвал свое ходатайство, так что процесс будет продолжаться и в эти дни.

Кто защищает Трампа?

За неделю до начала слушаний вся юридическая команда, которая должна была представлять интересы Трампа во время импичмента, подала в отставку. Вместо них в процессе согласились участвовать адвокаты Дэвид Шоэн и Брюс Кастор.

Кастор в свое время занимал должность окружного прокурора в штате Пенсильвания и получил известность еще в 2005 году, отказавшись предъявлять обвинения популярному актеру Биллу Косби, которого обвиняли в сексуальных домогательствах.

Шоэн был юридическим советником близкого друга Трампа, Роджера Стоуна, а также работал на финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в тюрьме, где он ждал начала процесса по обвинениям в растлении малолетних.

Будет ли Трамп давать показания?

4 февраля этого года конгрессмен-демократ от штата Мэриленд Джеми Раскин, возглавляющий группу обвинителей на процессе, отправил экс-президенту официальное обращение, пригласив его выступить под присягой во время слушаний в Сенате.

Адвокаты Трампа заявили, что считают это предложение «рекламным трюком», а советник экс-президента Джейсон Миллер сообщил радиостанции NPR, что бывший глава Белого дома не собирается давать показания в Сенате, считая процедуру импичмента неконституционной.

Будет ли Трамп осужден?

Конгрессмен Раскин, преподававший в свое время конституционное право в одном из университетов Мэриленда, уверен, что Сенат имеет полное право осудить экс-президента за призывы к мятежу. Именно так в Вашингтоне расценивают события 6 января.

«Каждый должен понимать, что если ты не несешь ответственности за то, что ты сделал в последние две или три недели своего президентства, то это создает очень опасный прецедент», - считает конгрессмен.

При этом в американской столице считают, что второй по счету импичмент Трампа вряд ли закончится осуждением бывшего президента. Для принятия решения демократам нужно заручиться поддержкой как минимум 17 коллег-республиканцев в Сенате.

Во время голосования о том, считать ли импичмент конституционным, обвинения против Трампа поддержали лишь пять республиканцев. Похоже, что расклад сил не изменится и во время процесса импичмента.

Если Сенат все же поддержит обвинения в адрес экс-президента, то следующим шагом станет голосование о запрете для Трампа занимать любую выборную должность. Для принятия такого решения необходимо простое большинство.

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