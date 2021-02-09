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Минские партизаны напомнили властям о Герое Беларуси Александре Тарайковском

  • 9.02.2021, 14:37
  • 1,058
Минские партизаны напомнили властям о Герое Беларуси Александре Тарайковском
Александр Тарайковский

Беззаконие не пройдет.

Минские партизаны напоминают, что до 11 февраля 2021 года должно быть возбуждено уголовное дело по факту убийства Александра Тарайковского, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Вместо этого власти назначили на эту дату так называемый ВНС и решили заниматься бесконечными проверками, которые по факту убийства не предусмотрены!

Таким образом они хотят сместить внимание. Но мы против беззакония!» - пишут читатели канала.

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