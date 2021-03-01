«Жыве Беларусь!»: Фанаты могилевского «Днепра» присоединился к бойкоту футбольных матчей
- 1.03.2021, 10:17
Фанаты будут бойкотировать матчи до полной победы народа.
Фанаты могилевского «Днепра» будут бойкотировать матчи чемпионата по футболу из-за политической ситуации в стране.
«У сувязі з палітычнай сітуацыяй у краіне, фанаты клуба прынялі рашэнне байкатаваць хатнія і выязныя гульні каманды.
Жыве Беларусь!» – сообщает паблик могилевских фанатов.
Напомним, бойкот объявили фанаты клубов «Динамо» (Брест), «Неман» (Гродно), «Слуцк», БАТЭ (Борисов), «Торпедо-БелАЗ» из Жодино, «Минск» и «Торпедо» (Минск), «Молодечно» и ряд других команд.