Reuters: Беларусь оказалась на грани дефолта
- 10.03.2021, 12:42
- 1,168
Состояние экономики крайне нестабильно.
Агентство Reuters опубликовало аналитический материал о росте госдолга разных стран мира. Подобные рейтинги свидетельствуют о глубоком социально-экономическом кризисе. Международные аналитики констатируют, что состояние белорусской экономики характеризуется крайней нестабильностью на грани дефолта.
Старший экономист Tellimer Патрик Карран определил Беларусь в группу стран с уязвимой экономикой, чей госдолг растет и кому все сложнее делать выплаты по займам. В этом списке наша страна оказалась рядом с Ямайкой, Тунисом, Эквадором, Лаосом, Бахрейном, Шри-Ланкой, Эфиопией и Оманом.