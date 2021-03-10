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Reuters: Беларусь оказалась на грани дефолта

  • 10.03.2021, 12:42
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Reuters: Беларусь оказалась на грани дефолта

Состояние экономики крайне нестабильно.

Агентство Reuters опубликовало аналитический материал о росте госдолга разных стран мира. Подобные рейтинги свидетельствуют о глубоком социально-экономическом кризисе. Международные аналитики констатируют, что состояние белорусской экономики характеризуется крайней нестабильностью на грани дефолта.

Старший экономист Tellimer Патрик Карран определил Беларусь в группу стран с уязвимой экономикой, чей госдолг растет и кому все сложнее делать выплаты по займам. В этом списке наша страна оказалась рядом с Ямайкой, Тунисом, Эквадором, Лаосом, Бахрейном, Шри-Ланкой, Эфиопией и Оманом.

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